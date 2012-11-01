92 کودک سرطانی در انتظار کمکهای خیران استان مرکزی

احمد قربانی در حاشیه افتتاح جشواره غذا در اراک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع در استان یک هزار و 270 نفر بیمار سرطانی وجود دارد که مردم می توانند کمکهای مالی خود را به شماره حساب 1410035150 بانک تجارت شعبه زاگرس پرداخت کنند.

وی تعداد اعضای انجمن را یک هزار و 200 نفر عنوان کرد و اظهارداشت: 60 فوق تخصص، پزشک و پرستار به صورت رایگان با این انجمن همکاری می کنند.

سه سرطان شایع در خانمها، آقایان و کودکان

قربانی با بیان اینکه سرطان سینه، سرطان معده و روده و سرطان خون به ترتیب سه سرطان شایع در خانمها، آقایان و کودکان است تصریح کرد: بیماران سرطانی در استان مرکزی با تشکیل پرونده در این انجمن از مزایای کمک های درمانی، مشاوره وهدایت وخدمات مالی وفرهنگی بهره مند می شوند.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزی افزود: پیش از این بیماران کودک سرطانی استان مرکزی برای معالجه مجبوربه مراجعه به استان های دیگربودند ولی با حمایتهای انجمن ودانشگاه علوم پزشکی اراک در حال حاضر خدمات شیمی درمانی وپرتو درمانی را در اراک دریافت می کنند.

طرح غاربالگری سرطان سینه، پروستات و ماموگرافی سینه در استان

وی از اجرای طرح غاربالگری سرطان سینه، پروستات و ماموگرافی سینه در استان خبر داد و اظهارداشت: به زودی مردم می توانند برای غربالگری به انجمن مراجعه کنند.

قربانی با اشاره به برگزاری جشنواره غذا به نفع بیماران سرطانی خاطرنشان کرد: این جشنواره چهار روزه در 16 غرفه تا عید غدیر برپاست.

وی ادامه داد: 60 درصد این غذاها توسط 30 آشپز سنتی طبخ شدند که در مجموع 50 نفر عوامل اجرایی در این جشنواره همکاری داشتند.

در این جشنواره، 50 نوع غذا شامل انواع خورشت ها، دلمه ها، آش، سالاد، دسر، کیک و هشت نوع ترشی و مربا توسط گروه زنان خیر اراکی طبخ و به نفع بیماران سرطانی به فروش می رسد.

نیمی از درآمدهای این جشنواره برای کمک به درمان بیماران سرطانی و مابقی برای سبدهای غذایی نیازمندان صرف خواهد شد.