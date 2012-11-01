مغایرت بزرگ کردن اختلافات با تکالیف دینی/ نسبت به رهنمودهای رهبری کم کاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی در نشست تبیین رسالت‌های دانشجویی که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: گاهی انسان شاهد وقایعی است که نمی تواند خوب تحلیلش کند، تقریبا تمام کسانی که در صحنه سیاسی کشور حضور دارند و مسئول هستند همواره از دفاع از انقلاب، اسلام و حفظ وحدت صحبت می کنند اما گاها بر خلاف صحبت های خود رفتار می کنند.



وی ادامه داد: حتی در نامه های وحدت شکنانه ای که هفته گذشته نوشته و رسانه ای شد نیز بر وحدت و اهمیت آن تاکید شده بود، اما همواره اختلافات و تضاد هایی ایجاد می شود که بسیاری اوقات دشمنی مهم برای وحدت است.



وزیر بهداشت دولت نهم با بیان اینکه روی این صحبت‌ها با کسانی است که ادعای اصولگرایی می کنند، گفت: ریشه این اخلاف ها که در طول تاریخ و حتی زمان پیامبر(ص) و بین صحابه ایشان وجود داشته به دلایلی خاص بر می‌گردد.



وی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم برای این اختلافات تفاوت و اختلاف در برداشت ها است، به این معنی که افراد بر اساس تشخیص خود موضوعی را مهم فرض می کنند و حتی حاضر می شوند اصولی را برای حفظ آن موضوع فدا کنند.



بعضی موضع گیری‌ها متناسب با باورها نیست



باقری لنکرانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خراسان شمالی اظهار داشت: ایشان فرمودند که عده ای از افراد در حرف هایشان موضع گیری های مومنانه دارند اما زمانی که پای برنامه ریزی و اجرا به میان می آید سکولار عمل می کنند.



وی تصریح کرد: بسیاری اوقات شاید موضع گیری های متناسب با باورها و اعتقادات نیست و بسیاری از افراد به این فکر نمی کنند که از لحاظ دینی و شرعی چگونه باید به وظیفه خود عمل کنند.



عده ای با ادعای دفاع از قانون اساسی به اختلافات دامن می زنند



سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه بر اساس ارزش های اسلامی تخاصم بین مومنان نباید وجود داشته باشد، گفت: با این وجود عده ای در عین حال که به اختلافات دامان می زنند دائما ادعا می کنند که به خاطر اجرای عدالت و دفاع از قانون اساسی بعضی کارها را انجام می دهند.



وی با تاکید بر اینکه بی توجهی به شرایط کشور و بزرگ کردن اختلافات نمی تواند با انجام تکالیف دینی یکی باشد، گفت: امروز بحث اقتصادی امری مهم است اما عده ای با تفکرات سکولار پنهان کاری می کنند که تصمیمات منجر به مشکلات در زمینه هایی مانند وجود سه نرخ متفاوت ارز در کشور شود.



باقری لنکرانی ادامه داد: تصمیمات اینچنین از همان نگاه سکولار پنهان شکل می گیرد و تصمیم مومنانه باید به این توجه داشته باشد که عدالت نادیده گرفته نشود.



وی با اشاره به اینکه روند تجدد خواهی در ایران همواره در پی الگوگیری از مدل های غربی بوده است، گفت: امروز هم اگر تحلیل های دقیقی انجام بگیرد متوجه می شویم که تعریف درستی از توسعه و تجدد درک نشده است.



توجه به فرمایشات رهبری در شکل دهی الگوی اسلامی و ایرانی اهمیت زیادی دارد



باقری لنکرانی در این زمینه افزود: مقام معظم رهبری به همین علت توصیه کردند تا در این دهه به دنبال ساخت الگوی اسلامی و ایرانی باشیم، فرمایشات ایشان می تواند به این روند شکل دهی خوب بدهد و تمدنی نوین و بومی را ایجاد کند و موشکافی این امر مهمترین رسالت دانشگاهیان است.



وزیر بهداشت دولت نهم در ادامه این نشست و در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر تا چه حد کرسی های آزادی اندیشی در دانشگاه ها وجود دارد، گفت: متاسفانه نسبت به رهنمودهای رهبری کم کاری جدی شده است.



وی ادامه داد: بنده اعتقاد دارم وظیفه شرعی ما اطاعت از ایشان است، واقعیت دیگر این است که ایشان بزرگترین کارشناس حکومتی کشور هستند و راه حل ایشان برای کاهش مشکلات فرهنگی دانشگاه ها که همین مبحث برگزاری کرسی های آزادی اندیشی است باید در تمام دوره ها و نه فقط در زمان هایی خاص مانند انتخابات جریان داشته باشد.



باقری لنکرانی در زمینه تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها گفت: تلفیق جنسیتی ضرورت آموزش عالی نیست و تحقیقاتی هم نشان داده که وقتی کلاس ها تک جنسیتی برگزار می شود بهره وری آموزشی بیشتری حاصل می شود.



وی در این زمینه افزود: اما این تصور که اجرای طرح تک جنسیتی راه حل تمامی مشکلات دانشگاه ها است اشتباه است و اگر چنین تصوری ایجاد شود در واقع نوعی پاک کردن و تغییر صورت مسئله است.



وی با اشاره به اینکه روند تجدد خواهی در ایران همواره در پی الگوگیری از مدل‌های غربی بوده است، گفت: امروز هم اگر تحلیل‌های دقیقی انجام بگیرد متوجه می شویم که تعریف درستی از توسعه و تجدد درک نشده است.



باقری لنکرانی در این زمینه افزود: مقام معظم رهبری به همین علت توصیه کردند تا در این دهه به دنبال ساخت الگوی اسلامی و ایرانی باشیم، فرمایشات ایشان می تواند به این روند شکل دهی خوب بدهد و تمدنی نوین و بومی را ایجاد کند و موشکافی این امر مهمترین رسالت دانشگاهیان است.



