علّت اصلی مشکلات جامعه دوری از فرهنگ علوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار فرمانده و نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران قم، با تبریک عید شریف ولادت حضرت هادی (علیه‌السلام) و جشن بزرگ الله اکبر و روز تاریخی اعلام هویّت حقیقی دین اسلام، عمق‌بخشی به معرفت ولایت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از وظایف مهمّ شیعیان دانست وگفت:تأکید آیات قرآنی بر مسأله ولایت آن هم با لحن «إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ» نشان از این دارد که مسأله غدیر و ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، اساسی‌ترین مسائل در ایمان به خداوند متعال و سایر عقاید حقّه است، یعنی استقامت در همه عقاید، منوط به این است که مردم در امر ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام استقامت داشته باشند.



وی تصریح کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مردم باید معنای ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام را کامل بشناسند و به لفظ تنها اکتفا نکنند. باید بدانند معنای این‌که به آن حضرت، امیرالمؤمنین، ولیّ الله و ممسوس فی ذات الله می‌گوییم چیست ؟که هر چه معرفت انسان به این معانی عمیق‌تر شود، بیشتر در مسیر تقرّب به خداوند متعال قرار می‌گیرد.



عمل به هدایت‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، تنها راه نجات بشریّت است



این مرجع تقلید افزود: هر چه بیشتر، غدیر، تجلیل و تعظیم شود و مردم فرهنگ غدیر را بیاموزند و بدانند که باید در خط ولایی امیرالمؤمنین علیه‌السلام باشند، به سعادت و نجات نزدیکترند. همه بدانند که اگر دنیا و آخرت را می‌خواهند، باید راهی را بروند که امیرالمؤمنین علیه‌السلام به آن ارشاد فرموده است.



وی در ادامه گفت: مشکلات بشریّت و جامعه امروزی ما، دوری از فرهنگ غدیر و علوی است و هدایت‌های حضرت علی علیه‌السلام و عمل به آن، نجات‌بخش بشریّت و جامعه امروزی ماست. روش و سیره زندگی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و نیز روش زمامداری و حکومت آن حضرت، باید برای همیشه الگو و اسوه حاکمان قرار بگیرد که تنها راه نجات و سعادت است.



اصل و اساس دین، قبول ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام است



آیت الله صافی افزود: همه هویّت ما مربوط به ولایت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. در روایات داریم که چنانچه بنده‌ای خداوند متعال را به قدر آنچه که نوح امّت خود را دعوت می‌کرد، شب‌ها عبادت کند و روزها روزه بگیرد و مثل کوه احد، طلا در راه خدا انفاق کند ولی ولایت علی بن ابی طالب علیه‌السلام را نداشته باشد، در درگاه خداوند متعال هیچ‌یک از آنها قبول نمی‌شود. اصلاً این روایت، تفسیر همین آیه شریفه «إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ» است، یعنی اگر مسأله ولایت نباشد، سایر چیزها ناتمام است و اثری ندارد.



سپاه پاسداران، باید جلوی منکرات بایستد



وی در ادامه خطاب به سپاه پاسداران گفت: شما که به عنوان پاسداران دین، ولایت و انقلاب اسلامی معروفید، در این زمان باید علاوه بر این که خودتان ملتزم به شرع و احکام هستید، جلوی منکرات بایستید، جامعه را حفظ کنید و از انحراف جامعه به سوی خلاف شرع و دین جلوگیری نمایید.



نگذارید برخی حیثیت و قداست سپاه را خدشه‌دار سازند



این مرجع تقلید تصریح کرد: همیشه از سپاه پاسداران تعریف کرده‌ام، چرا که واقعاً می‌بینم افراد خیلی خوب و مؤمنی مشغول خدمت هستند که در همان خط اول انقلاب باقی مانده‌اند. شما هم ملتفت باشید این قداست مقام را نگه دارید و اجازه ندهید این حیثیت و قداست سپاه خدشه‌دار شود.



وی با بیان این که سپاه پاسداران، یعنی پاسداری دین، پاسداری احکام و قرآن، پاسداری فرهنگ و مذهب و در یک کلمه پاسداری ولایت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اظهار داشت: شما خودتان را لشکر امام زمان علیه‌السلام بدانید که می‌خواهید مقاصد آن حضرت را در جامعه پیاده نمایید. البته همگان باید خود را در این خط بدانیم و فرقی نمی‌کند در چه لباسی باشیم چرا که هدف و غرض، واحد است.



باید به دنیا نشان دهیم که نظام ما، نظامی اسلامی و الهی است



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله صافی گلپایگانی تصریح کرد: انشاء‌الله این دین، مکتب و اصالتی که داریم باید محفوظ بماند تا روز به روز بر قوّت و عظمت آن در دنیا افزوده شود. باید طوری نظام اسلامی را حفظ کنیم که همه دنیا در مقابل آن سر تعظیم فرود بیاورند و ببینند که نظام ما نظام بدیع الهی اسلامی است و با نظام‌های دیگر فرق اساسی دارد.

