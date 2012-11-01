انگلیس باید برای قتل عام سال 1948 رسما از مالزی عذرخواهی کند

"چاندار مظفر" در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پس از شکایت خانواده های قربانیان این جنایت در دادگاهی در انگلیس که مدت زمانی زیادی به طول انجامیده است، پیگیری های دولت و مجلس مالزی برای نتیجه بخش بودن این شکایت بسیار تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: گزارش های تحقیقی و مستندهای تلویزیونی بارها نشان داده اند که هیچ شکی در ارتکاب این جنایت از سوی نظامیان انگلیسی وجود ندارد و قربانیان نیز ارتباطی با نیروهای نظامی کمونیست در آن زمان نداشته اند.

رییس جنبش جهانی عدالت مالزی افزود: اگر چه دادگاه انگلیسی ابتدای ماه سپتامبر سال جاری دستور اجرای تحقیق عمومی در مورد این مساله را صادر کرده اما تحقیق و پرس و جو در خصوص حادثه ای در 63 سال پیش مشکلات زیادی خواهد داشت.

وی با تاکید بر لزوم عذرخواهی دولت انگلیس بخاطر قتل عام روستای "باتانگ کالی" گفت: علاوه بر عذرخواهی ، پرداخت غرامت به فرزندان قربانیان این حادثه و کمک مالی برای ساخت بنای یادبود 24 روستایی کشته شده در روستای باتانگ کالی نیز باید محقق شود.

دادگاهی در انگلیس پس از رسیدگی به طرح شکایت بستگان 24 کارگر روستایی که در سال 1948 توسط نظامیان انگلیسی به قتل رسیده اند ، اعلام کرد شواهد کافی مبنی بر وقوع این حادثه وجود ندارد اما سپتامبر سال گذشته به دنبال تلاش وکلای خانواده قربانیان دستور انجام یک تحقیق عمومی در این خصوص را صادر کرده است.

خانواده های قربانیان حادثه کشتار کارگران روستایی سال گذشته با طرح شکایت خود امیدوار بودند شکایت آنها منجر به عذرخواهی رسمی دولت انگلیس شود.

24 کاگر زمین های کشاورزی روستای "باتانگ کالی" در مالزی در دسامبر 1948 به بهانه مبارزه با شورشیان کمونیست توسط نیروهای نظامی انگلیسی به طرز بی رحمانه ای و در مقابل چشمان خوانواده های خود کشته شدند و محل سکونت آنها نیز به اتش کشیده شد.