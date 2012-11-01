اجلاس همکاریهای آسیا - اروپا/ مقابله با چالش های فراگیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، سخنگوی وزارت امورخارجه چین ضمن استقبال از برگزاری این اجلاس گفت: چین امیدوار است این اجلاس بتواند به نتیجه های مثبت همکاریهای آسیا- اروپا کمک کند.

در اجلاس "همکاریهای آسیا و اروپا" در کنار ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، ۱۶ کشور آسیایی شامل میانمار ، برونئی، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کامبوج، لائوس، مالزی، مغولستان، پاکستان، سنگاپور، کره جنوبی، تایلند، فیلیپین و ویتنام نیز حضور دارند.

نخستین اجلاس "همکاریهای آسیا و اروپا" (ASEM) در سال ۱۹۹۶ در بانکوک برگزار شد. از آن زمان شمار اعضای این جمعیت مدام افزایش یافته است و کشورهای استرالیا، نیوزیلند و روسیه به عنوان اعضای تازه معرفی شده‌اند.

