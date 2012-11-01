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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۶:۴۷

درلائوس برگزار می شود:

اجلاس همکاریهای آسیا - اروپا/ مقابله با چالش های فراگیر

اجلاس همکاریهای آسیا - اروپا/ مقابله با چالش های فراگیر

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نهمین اجلاس 2 روزه همکاریهای آسیا- اروپا (ASEM) با هدف افزایش همکاری ها در زمینه های گوناگون و اتحاد بیشتر برای مقابله با چالش های فراگیر دوشنبه آینده در لائوس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، سخنگوی وزارت امورخارجه چین ضمن استقبال از برگزاری این اجلاس گفت: چین امیدوار است این اجلاس بتواند به نتیجه های مثبت همکاریهای آسیا- اروپا کمک کند.

در اجلاس "همکاریهای آسیا و اروپا" در کنار ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، ۱۶ کشور آسیایی شامل میانمار ، برونئی، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کامبوج، لائوس، مالزی، مغولستان، پاکستان، سنگاپور، کره جنوبی، تایلند، فیلیپین و ویتنام نیز حضور دارند.

نخستین اجلاس "همکاریهای آسیا و اروپا" (ASEM) در سال ۱۹۹۶ در بانکوک برگزار شد. از آن زمان شمار اعضای این جمعیت مدام افزایش یافته است و کشورهای استرالیا، نیوزیلند و روسیه به عنوان اعضای تازه معرفی شده‌اند.
 

کد مطلب 1733681

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