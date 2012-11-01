تقویت باورهای دینی برای مقابله با مواد مخدر موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار صفوه الله اماموردی محمدی افزود: باید تمام دستگاههای اجرایی، فرهنگی و نهادهای مختلف دست به دست هم بدهند تا با اقدامات ایجابی لازم، پدیده شوم اعتیاد در جامعه کاهش یابد.
وی اظهارداشت: مبارزه با مواد مخدر، نیازمند فرهنگ سازی، برنامههای همه جانبه و عزم راسخ است و برای ایمن سازی جامعه و مهار اعتیاد باید یک مبارزه همه جانبه داشته باشیم.
فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی تصریح کرد: عمدهترین برنامه برای تحقق این امر، پیشگیری است که باید با آموزش، ایجاد برنامههای تفریحی و سرگرمی برای جوانان، اقدامات فرهنگی، نمایش فیلم، سخنرانی و همایش و بهکارگیری مجموعه اقدامات هدفمند و موثر، در راستای کاهش بروز اعتیاد تلاش کرد.
سرهنگ محمدی در ادامه از کمپهای ترک اعتیاد به عنوان یکی از ابزارهای کمک به درمان و جدایی معتادان از اعتیاد نام برد و گفت: کمپهای اعتیاد باید استانداردهای لازم را رعایت کنند.
وی افزود: باید ضمن بازرسی دورهای از کمپ ها، برای جلوگیری از عوارض و خسارت جبران ناپذیر احتمالی با کمپهای متخلف، در کوتاهترین زمان برخورد قانونی میشود.
فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی همچنین خواستار شناسایی خیّران برای تأمین هزینههای ترک اعتیاد معتادان بی بضاعت معرفی شده از سوی اداره بهزیستی شد.
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