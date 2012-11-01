پاشنه آشیل آمریکا هدف طوفان سندی/ وضع زیر ساختها بدتر از مالزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فایننشنال تایمز" آلمان در مطلبی به بررسی زیر ساخت های بسیار فرسوده ایالات متحده پرداخته و اینکه طوفان سندی ضعف زیر ساختهای آمریکا را آشکارا نشان داده و در اصل پاشنه آشیل این کشور را هدف قرار داده است.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت : زیر ساختهای فرسوده آمریکا توانایی استقامت در برابر طوفانها را ندارد. قطعی برق در ایالت های مختلف آمریکا حتی بدون اینکه طوفانی این کشور را در نوردد اتفاقی رایج و متداول است. این در حالی است که به اصطلاح قدرتمندترین اقتصاد دنیا برای مدرنیزه کردن زیر ساخت های خود پول کافی ندارد.

نویسنده در ادامه نوشت: طوفان سندی در شب سه شنبه تنها در عرض چند ساعت برای حدود هشت میلیون آمریکایی قطعی برق،اینترنت و شبکه های تلفنی را به بار آورد. یک طوفان که در مقیاس های رسمی از شدت پایینی برخوردار بود توانست بسیاری از انسانها در قدرتمندترین اقتصاد جهانی را گرفتار تاریکی و سرما کند، گویی که آنها در کشوری مانند سوئیس دارند زندگی می کنند.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه ضعف زیرساختها و اتصالات برقی پاشنه آشیل ایالات متحده محسوب می شود خاطر نشان کرد: زیرساخت ها در آمریکا بسیار فرسوده شده است و در گوشه و کنار این کشور صدای لرزش این زیرساخت ها به گوش می رسد. طوفانهایی که در این کشور رخ می دهد همواره محدودیتهای زیر ساختی این کشور با تکنولوژی بالا را به رخ آن می کشد.

در این میان به خصوص قطعی برق از اتفاقات رایج و همیشگی در ایالات متحده است. همین تابستان گذشته بود که صدها هزار آمریکایی در مناطق اطراف پایتخت این کشور بعد از یک توفان بیش از یک هفته در تاریکی به سر بردند آن هم در یک گرمای شدید. در اواخر آگوست هم طوفان ایساک در ایالت های جنوبی آمریکا مسائل بسیاری را ایجاد کرد. دقیقا همین یک سال پیش بود که بارش برف شدید در شمال شرقی آمریکا(به دلیل ضعف زیر ساخت ها) مسائل و مشکلات زیادی را برای مردم آمریکا ایجاد کرد. دلیل این همه مشکلات ترکیب و سیستم بسیار آسیب پذیر کابل های برق در آمریکاست. توریست های کشورهای صنعتی دیگر با دیدن کابلهای برق فرسوده و بی نظم و آویزانی که در خیابانهای این کشور وجود دارد در حیرت فرو می روند. کافی است تنها یک شاخه درخت بشکند و روی این کابلهای فرسوده بیافتد تا بخشهای زیادی از این کشور در تاریکی فرو رود.

جوستین لین،اقتصاددان ارشد بانک جهانی در این باره اظهار داشته است که بعد از وزش هر باد شدیدی بخشهای وسیعی از این کشور در تاریکی فرو می رود. این شرایط یاد آور وضعیت بد چین در سالهای 1980 است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: در شرایط بد جوی در بسیاری از کلان شهرهای آمریکا نه تنها قطعی برق رخ می دهد بلکه اختلال در سیستم حمل و نقل نیز ایجاد می شود. وقفه در حرکت قطارها در نیویورک تنها بخش کوچکی از مسائل بزرگی است که در چنین شرایطی به وجود می آید. مسیرهای جاده ای و خیابانهای خراب در آمریکا بعد از بارش یک باران نسبتا تند مسائل بسیاری را برای رانندگان و مردم ایجاد می کنند.

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) درباره شایستگی رقابت های بین المللی کشورها (2012-2011) وضعیت کلی زیر ساختهای آمریکا در جایگاه 24 از 142 و بعد از کشور مالزی قرار گرفت. این در حالی است که نه برای رئیس جمهوری آمریکا ،اوباما و نه برای رقیب جمهوریخواهش، رامنی ،بحران زیر ساخت ها در آمریکا موضوع اصلی و مهمی در مبارزات انتخاباتی محسوب نمی شد. هر دوی آنها می دانستند که آمریکا پول کافی برای مدرنیزه کردن زیر ساختها ندارد و بدهیهای دولتی هر گونه بحث در این باره را فلج کرده است. از سال 2007 کسری بودجه سالانه در این کشور بیش از هزار میلیارد دلار است.

این امر به صرفه جویی درست در یکی از مهمترین بخشهای آمریکا یعنی هزینه کردن برای زیر ساخت های فرسوده منجر شده است.دولت آمریکا در سال 2009 برای غلبه بر بحران اقتصادی یک بسته اقتصادی 800 میلیارد دلاری را در نظر گرفت که بر اساس ارزیابی ها تنها 200 میلیارد از آن برای ساخت جاده،استفاده از قطارهای پر سرعت، بازسازی حمل و نقل هوایی،ساخت مدرسه ، پروژه های آبی ،انرژی سبز، و اینترنت مورد استفاده قرار گرفت. این در حالی است که یکی از کمیسیونهای کنگره در سال 2008 این گونه ارزیابی کرد که تقریبا 255 میلیارد دلار در سال لازم است تا تنها زیر ساختهای حمل و نقل را در پنجاه سال آینده نوسازی و بهبود بخشیم.

