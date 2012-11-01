تحریمهای غرب در قبال ایران بی اثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی شامگاه چهارشنبه در سومین جشن آزادسازی شهرهای موسیان و دهلران در عملیات غرور آفرین محرم در جمع کثیری از مردم موسیان گفت: امروز ایران اسلامی مرکز وکانون جهان اسلام است.

وی اظهار داشت: کشورهای غربی اگر می خواهند ملت ایران را بیشتر بشناسند وصیت نامه شهدای ما را بخوانند.

هرندی افزود: امروز به برکت خون شهدا و مدیریت مدبرانه رهبر فرزانه ایران اسلامی ابر قدرت جهان تبدیل شده است.

وی گفت: شهرهای دهلران وموسیان خط مقدم جنگ در مهین اسلامی بودند و مردم کرد ؛لر و عرب این شهرها شهدای زیادی تقدیم انقلاب کردند.

عضو تشخیص مصلحت نظام افزود: دهلران و موسیان سرزمین عهد مخلصین و جانبازانی است که نگذاشتن وجبی از خاک میهن اسلامی به تصرف دشمن در بیاید.

مشاور فرهنگی فر مانده سپاه پاسدار ان انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز جهش علمی و دانش کشور به حدی بالا رفته که غرب و هم پیمانانش از این جهش علمی در حراس هستند.

وی افزود: امروز در کشور خیلی از دانشها بومی شدند و جز 13کشور برتر دنیا از لحاظ علمی هستیم وهمین باعث وحشت و نگرانی دشمنان ما شده است.

هرندی تصریح کرد: البته هنوز ما با کشورهای پیشرفته فاصله داریم و باید تلاش کنیم خود را به سطح بالاتری برسانیم.

وی عنوان کرد: نگرانی غرب به حدی است که فشار تحریم ها را به کشور ما بیشتر کرده ولی استقامت و دانش دانش آموختگان ما به حدی بوده که توانسته تا حدودی فشار تحریم را کم کند و بیشتر به خود متکی باشیم با تدابیری که دولت از سالها قبل داشته توانسته با مقابله با تحریمها آمادگی داشته باشیم.

هرندی گفت: فشار تحریم تاحدودی بر کشور ما تاثیر داشته ودر واقع ما در جنگی به نام تحریم هستیم.

عضو تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار ارز و سکه گفت: قسمتی از این نابسامانی مربوط به تحریم ها است ومابقی هم مشکلات مدیریتی که وجود دارد و خودشان را پشت تحریم ها قایم می کنند و کم کاری خود را به تحریم ها نسبت می دهند.

تحریم های غرب در قبال ایران بی اثر است محمد حسین صفار هرندی گفت: تحریم های کنونی غرب بر علیه نظام اسلامی در طول تاریخ بی سابقه است. وی افزود: این تحریم ها نتوانسته اند کشور را از پا درآورند ولی بی ثاثیر هم نبوده اند. هرندی اظهار داشت: امروز خوشبختانه مردم ودانش آموختگان علمی کشور تحریم ها را به فرصتی برای پیشبرد اهداف نظام مقدس اسلامی بر پایه دانش بومی بکار گرفته اند. وی ادامه داد: امروز حاصل استفاده از این فرصت ،افزایش دانش در صنعت نفت وخودکفایی در تولیدات قطعات داخلی در صنعت نفت است. مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران کشور گفت: رمز افزایش دشمنی های غرب علیه ایران همین پیشرفتها وافزایش دانش بومی در تولیدات داخلی است.

تجلیل از خانواده های شهدا و جانبازان ، اجرای نمایش وشعر وسرود از دیگر بر نامه های این مراسم بود.