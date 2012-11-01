تحریمهای غرب در قبال ایران بی اثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی شامگاه چهارشنبه در سومین جشن آزادسازی شهرهای موسیان و دهلران در عملیات غرور آفرین محرم در جمع کثیری از مردم موسیان گفت: امروز ایران اسلامی مرکز وکانون جهان اسلام است.
وی اظهار داشت: کشورهای غربی اگر می خواهند ملت ایران را بیشتر بشناسند وصیت نامه شهدای ما را بخوانند.
هرندی افزود: امروز به برکت خون شهدا و مدیریت مدبرانه رهبر فرزانه ایران اسلامی ابر قدرت جهان تبدیل شده است.
وی گفت: شهرهای دهلران وموسیان خط مقدم جنگ در مهین اسلامی بودند و مردم کرد ؛لر و عرب این شهرها شهدای زیادی تقدیم انقلاب کردند.
عضو تشخیص مصلحت نظام افزود: دهلران و موسیان سرزمین عهد مخلصین و جانبازانی است که نگذاشتن وجبی از خاک میهن اسلامی به تصرف دشمن در بیاید.
مشاور فرهنگی فر مانده سپاه پاسدار ان انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز جهش علمی و دانش کشور به حدی بالا رفته که غرب و هم پیمانانش از این جهش علمی در حراس هستند.
وی افزود: امروز در کشور خیلی از دانشها بومی شدند و جز 13کشور برتر دنیا از لحاظ علمی هستیم وهمین باعث وحشت و نگرانی دشمنان ما شده است.
هرندی تصریح کرد: البته هنوز ما با کشورهای پیشرفته فاصله داریم و باید تلاش کنیم خود را به سطح بالاتری برسانیم.
وی عنوان کرد: نگرانی غرب به حدی است که فشار تحریم ها را به کشور ما بیشتر کرده ولی استقامت و دانش دانش آموختگان ما به حدی بوده که توانسته تا حدودی فشار تحریم را کم کند و بیشتر به خود متکی باشیم با تدابیری که دولت از سالها قبل داشته توانسته با مقابله با تحریمها آمادگی داشته باشیم.
هرندی گفت: فشار تحریم تاحدودی بر کشور ما تاثیر داشته ودر واقع ما در جنگی به نام تحریم هستیم.
عضو تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار ارز و سکه گفت: قسمتی از این نابسامانی مربوط به تحریم ها است ومابقی هم مشکلات مدیریتی که وجود دارد و خودشان را پشت تحریم ها قایم می کنند و کم کاری خود را به تحریم ها نسبت می دهند.
تحریم های غرب در قبال ایران بی اثر است
محمد حسین صفار هرندی گفت: تحریم های کنونی غرب بر علیه نظام اسلامی در طول تاریخ بی سابقه است.
وی افزود: این تحریم ها نتوانسته اند کشور را از پا درآورند ولی بی ثاثیر هم نبوده اند.
هرندی اظهار داشت: امروز خوشبختانه مردم ودانش آموختگان علمی کشور تحریم ها را به فرصتی برای پیشبرد اهداف نظام مقدس اسلامی بر پایه دانش بومی بکار گرفته اند.
وی ادامه داد: امروز حاصل استفاده از این فرصت ،افزایش دانش در صنعت نفت وخودکفایی در تولیدات قطعات داخلی در صنعت نفت است.
مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران کشور گفت: رمز افزایش دشمنی های غرب علیه ایران همین پیشرفتها وافزایش دانش بومی در تولیدات داخلی است.
تجلیل از خانواده های شهدا و جانبازان ، اجرای نمایش وشعر وسرود از دیگر بر نامه های این مراسم بود.
واکاوی عملیات بزرگ محرم
به گزارش خبرنگار مهر، عملیات محرم در سال 61 با رمز یا حضرت زینب (س) درسه مرحله با شرکت 53 گردان از سپاه و 13 گردان از ارتش اجرا شد.
مرحله اول این عملیات در زمانی کوتاه با پیروزی درخشان رزمندگان اسلام همراه بود که 550 کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامی از جمله حوزه نفتی بیت، پاسگاه های بیات، نهر عنبر، چم سری و موسیان و جاده عین خوش به دهلران از لوث وجود دشمن خارج شد.
مرحله دوم عملیات محرم از یاز دهم آبانماه سال 60 آغاز شد و تا چهار دهم آبانماه ادامه یافت.
مرحله سوم عملیات محرم در شب پانزدهم آبان آغاز شد و دشمن با تقلای بسیاری در اجرای پاتک برای پس گرفتن تپه ای که مشرف به سه راهی چم سری، شرهانی بود به مدت 30 ساعت روی این تپه به توپخانه ، کاتیو شا و خمپاره آتش گشود.
کار شناسان نظامی پیش بینی کردند در مرحله سوم عملیات محرم دشمن در 30 ساعت مقاومت بر روی این تپه 100هزار گلوله منفجر کرد ولی این تپه با مقاومت جانانه و به یاد ماندنی در دست رزمندگان اسلام باقی ماند و به دشمن خسارات فراوانی وارد شد.
کشته و زخمی شدن 6 هزار نفر از نیرو های دشمن ، دوهزار و 350 اسیر، انهدام 12 فروند هواپیما و 270 دستگاه تانک و نفر بر از جمله خساراتی بود که در این عملیات بر دشمن وارد شد.
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