7.8 ازدواج به ازای هر یک طلاق در گلستان ثبت شد

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ماه گذشته هزار و 997 فقره ازدواج و 256 طلاق در شهرستان به ثبت رسید که این ارقام در مدت مشابه سال قبل دو هزار و 327 مورد ازدواج و 263 مورد طلاق بوده است.

وی اظهار داشت: این امر نشان دهنده کاهش 10.7 درصدی ثبت ازدواج و کاهش 2.6 درصدی طلاق است.

وی عنوان کرد: همچنین در مهرماه سال جاری در استان هشت هزار و 98 فقره شناسنامه شامل المثنی، تعویضی، نوزادان و افراد کمتر از 15 سال به چاپ رسید.

ابوترابی افزود: در این مدت هزار و 112 گواهی فوت نیز صادر و سه هزار و 434 درخواست کارت شناسایی ملی نیز از متقاضیان دریافت شد.

مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: در ماه گذشته نامهای فاطمه، زهرا، آسنا، یسنا، فاطمه ازاهر، الینا، نازنین زهرا و محمدطاها، امیرعلی، محمدرضا، محمد، محمدامین، امیرمحمد، ابوالفضل و ... بیشترین فراوانی نام بوده است.