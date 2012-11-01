اولسان و الاهلی فینالیست شدند/ چهارمین جام کره یا سومین قهرمانی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2012 چهارشنبه با برگزاری دو دیدار به پایان رسید و تیم اولسان هیوندای کرهجنوبی با برتری برابر بنیادکار ازبکستان به فینال رسید و الاهلی در دیدار تمام عربستانی با پشت سرگذاشتن الاتحاد، دومین فینالیست جام دهم لقب گرفت.
برپایه این گزارش، در ورزشگاه اولسان بیگ کرون تیم اولسان هیوندای کرهجنوبی موفق شد با نتیجه 2 بر صفر بنیادکار ازبکستان را شکست داد که کیم شین ووک(53) و لی کئون هو(75) گلهای این تیم را به ثمر رساندند.
با توجه به پیروزی 3 بر یک اولسان در بازی رفت، این تیم کرهای موفق شد در مجموع با پیروزی 5 بر یک در دو دیدار رفت و برگشت برابر حریف ازبکستانی، به دیدار فینال این رقابتها راه یابد.
در ورزشگاه ملک عبدالله الفیصل هم تیمهای الاهلی عربستان و الاتحاد عربستان برابر هم به میدان رفتند. الاهلی که بازی رفت را با یک گل به حریفش واگذار کرده بود، با پیروزی 2 بر صفر در بازی خانگی و در مجموع برتری 2 بر یک در دو دیدار رفت و برگشت جواز حضور در این دیدار پایانی جام را کسب کرد. موآتیز الموسی(43) و ویکتور سیموئز(83) گلها برتری الاتحاد را در این مسابقه به ثمر رساندند.
این دو تیم که برای نخستین مرتبه به فینال لیگ قهرمانان صعود کردهاند، روز شنبه دهم نوامبر(بیستم آبانماه) دیدار فینال این مسابقات را برگزار میکنند.
در دورههای گذشته این مسابقات 3 مرتبه کرهایها توسط تیمهای جئونبوک هیوندای موتورز، پوهانگ استیلرز و سئونگهام ایلهوآچونما، 2 مرتبه ژاپنیها توسط تیمهای اوراواردز و گامبا اوزاکا و عربستانیها توسط الاتحاد و یک مرتبه اماراتیها توسط العین و قطریها توسط السد موفق به بالا بردن مهمترین جام باشگاهی در آسیا شدند.
همچنین این برای چهارمین سال متوالی است که یک نماینده از کشور کرهجنوبی در دیدار نهایی حضور دارد و باید دید میتواند چهارمین جام قهرمانی را به کشور کره ببرد یا در نهایت سومین جام به عربستان خواهد رفت.
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