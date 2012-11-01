مختاباد: ناشران موسیقی در حال ورشکستگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دعوت از دوهنرمند عبدالحسین مختاباد و بنیامین بهادری برای حضور در غرفه خبرگزاری مهر در دو ساعت متفاوت درنظر گرفته شده بود اما به دلیل تاخیر در ورود بنیامین بهادری و محسین رجب پور حضور این دو هنرمند موسیقی همزمان شد. که برخلاف تصور این همنشینی اتفاق مبارکی بود و لحظات به یادماندنی را هم برای مخاطب و هم برای خود این دو خواننده به وجود آورد.

- در بدو ورود بنیامین بهادری سیل جوان علاقمند به این هنرمند در غرفه خبرگزاری مهر به راه افتاد و هر یک از این علاقمندان که اغلب زیر سن 25 سال بودند با ورق هایی به دست از با این هنرمند عکس و امضا به یادگاری می گرفتند.

- نشست پس از چند دقیقه رسمیت یافت و هریک از تماشاگران سئوالات خود را مطرح می کرذتذ. یکی از این علاقمندان از اختلاف بین بنیامین بهادری و محسن یگانه پرسید بهادری در پاسخ گفت اختلاف سلیقه در کار هنری حرف اول را میزند و آنچه شما به عنوان اختلاف نام می برید اختلاف نبوده بلکه تفاوت دردیدگاه و سلیقه بوده است و در حال حاضر از دوست های خوب هم به شمار می رویم.

-یکی دیگر از سئوالات مربوط به دو آلبوم موسیقی احسان خواجه امیری و محسن یگانه بود و از یکی از حاضرین نظر بنیامین بهادری درباره این دو آلبوم خواست. این بیننده معتقد بود که این دو اثر نتوانست نظر مخاطب عام را جلب کند.

- بهادری در پاسخ به این سئوال گفت که این دو آلبوم را گوش داده است و فکر نمی کند که اشتباهی درکار بوده باشد. این خواننده همچنین معتقد بود که این دو آلبوم راه خود را پیدا کرده و در مسیر موردنظر صاحب اثر در حرکت است و باید صبر کنیم و آلبوم های بعدی آنها را ببینیم و بشنویم.

- در ادامه تماشاگران دیگر درباره آلبوم های موسیقی بنیامین و قطعات مختلفی که در این آلبوم ها وجود داشت می پرسیدند و بهادری هم پاسخ می داد.

- ادامه این نشست همزمان شد با لحظات ملکوتی اذان ظهر، در این هنگام به احترام اذان ظهر نشست برای دقایقی متوقف شد وهمگی به صدای ملکوتی اذان ظهر گوش قرا دادند.

- بعد از اذان و در ادامه نشست اتفاق های قابل توجه دیگری افتاد. عبدالحسین مختاباد با حضور خود رنگ و بوی تازه ای به نشست بخشید.

- یکی از ویژگی های این هنرمند این است که بدون هیچ تعصب و موضوع گیری به موسیقی پاپ وارد این جلسه شد و درکنار بنیامین خواننده موسیقی پاپ و محسن رجبپور مدیر ترانه شرقی قرار گرفت و به سئوالات پاسخ داد.

- این خواننده موسیقی ایرانی در آغاز صحبت هایخود گفت که خوشحال است در کنار دوست و رفیق اش محسن رجب پور و بنیامین بهادری خواننده نسل جوان موسیقی نشسته است.

- مختاباد در لابلای صحبت های خود با اشاره به اقتصاد موسیقی ایران گفت که اقتصاد موسیقی بسیار ضعیف است و ناشران بزرگ درحال ورشکستگی هستند و کمتر تهیه کننده است که حاضر به سرمایه گذاری است. به همین دلیل است وقتی کسی مثل رجب پور را می بینم که در این عرصه خوب کار می کند خوشحال می شوم . این حالت نباید تنها برای یک تهی کننده باشد.

- خواننده قطعه به یادماندنی "شبانگاهان" در ادامه گفت که باید تمهیداتی فراهم شود تا تهیه کنندگان پرقدرتی مثل رجبپور پشت موسیقی ایران قرار بگیرند.

- این نشست با عکس یادگاری مخاطبان با هنرمندان شان به پایان رسید.