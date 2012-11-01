گزارش تصویری/ غرفه خبرگزاری مهر در چهارمین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -4

حجت الاسلام شجونی - عضو جامعه روحانیت مبارز تهران
سید عبدالکریم هاشمی - نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی
محمد تختکشیان - تهیه کننده سینما و تلویزیون
مجید اخشابی - خواننده
اکبر اعلمی - نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی
منصور واعظی - دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور
غلامرضا خواجه سروی - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات
محمودرضا امینی - مدیر عامل خبرگزاری موج
محمدمهدی افشاری - نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی
حسین مسافر آستانه - کارگردان تئاتر
فاطمه بهبودی
نظر شما