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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۰

گزارش تصویری/ غرفه خبرگزاری مهر در چهارمین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -4

گزارش تصویری/ غرفه خبرگزاری مهر در چهارمین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -4

خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با حضور فعال، آماده پاسخگویی به مخاطبان است.

حجت الاسلام شجونی - عضو جامعه روحانیت مبارز تهران

سید عبدالکریم هاشمی - نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی

محمد تختکشیان - تهیه کننده سینما و تلویزیون

مجید اخشابی - خواننده

اکبر اعلمی - نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی

منصور واعظی - دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور

غلامرضا خواجه سروی - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات

محمودرضا امینی - مدیر عامل خبرگزاری موج

محمدمهدی افشاری - نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی

حسین مسافر آستانه - کارگردان تئاتر

فاطمه بهبودی

کد مطلب 1733694

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