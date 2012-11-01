به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در حضور بیش از 41 هزار تماشاگر ورزشگاه استمفوردبریج موفق شد در یک دیدار پرگل و پربرخورد با نتیجه 5 بر 4 منچستریونایتد را از پیش رو بردارد.

در این دیدار رایان گیگز در دقیقه 22 یونایتد را پیش انداخت اما داوید لوئیز در دقیقه 33 از روی نقطه پنالتی نتیجه را به تساوی کشاند. در فاصله دو دقیقه مانده به پایان نیمه اول خاویر هرناندز بار دیگر برای یونایتد گلزنی کرد تا شاگردان سرالکس فرگوسن با برتری 2 بر یک به رختکن بروند.

در نیمه دوم "گری کیهیل" در دقیقه 52 بار دیگر برای تیم میزبان گلزنی کرد و نتیجه را مجددا به تساوی کشاند. اما تنها 7 دقیقه بعد "نانی" گل سوم یونایتد را به ثمر رساند و شیاطین سرخ را 3 بر 2 پیش انداخت.

این پایان کار نبود و "ادن ازر" در چهارمین دقیقه از وقت های تلف شده بازی از روی نقطه پنالتی دروازه یونایتد را باز کرد تا نتیجه 3-3 مساوی شود و کار به دو وقت اضافی 15 دقیقه ای کشیده شود.

در وقت های اضافی چلسی از روحیه بالاتری برخوردار بود و در دقیقه 97 "دنیل استوریج" چلسی را 4 بر 3 پیش انداخت. "رامیرس" هافبک چلسی در دقیقه 116 یک بار دیگر دروازه یونایتد را گشود تا نتیجه 5 بر3 شود.

در دقیقه 120 بازی رایان گیگز از روی نقطه پنالتی دروازه چلسی را گشود و اختلاف را به حداقل رساند اما دیگر فرصتی برای به تساوی کشاندن بازی نبود و در نهایت آبی های لندنی با نتیجه 5 بر 4 به پیروزی دست یافتند.

در دیگر بازی های شب گذشته لیورپول در آنفیلد با نتیجه 3 بر یک مغلوب سوانزی سیتی شد و تاتنهام نیز در خانه نورویچ با نتیجه 2 بر یک مغلوب میزبان خود شد.