انرژی الکتریکی توزیع نشده در قزوین 50 درصد کاهش یافت

یوسف اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: عملیات سرویس و اصلاحات برای خطوط فشار متوسط توسط اکیپ های خط گرم و سرد شرکت توزیع برق استان انجام شده و میزان کاهش انرژی الکتریکی توزیع نشده در سطح استان قزوین نسبت به ابتدای سال جاری حدود 50 درصد کاهش یافت.

دبیر ستاد برق استانی در خصوص اهمیت انرژی توزیع نشده افزود: با توجه به تاثیر و نفوذ بیش از پیش انرژی الکتریکی در زندگی مردم و بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، اداری و آموزشی تامین برق مداوم مشترکین از اهمیت بالایی در شرکت توزیع نیروی برق استان برخوردار است.

اینانلو تصریح کرد: در همین راستا شرکت توزیع نیروی برق استان نسبت به سرویس و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های برق اقدام کرده و در سال جاری با توسعه اکیپ های عملیات خط گرم، حجم قابل توجهی از سرویس شبکه های برق بدون اعمال خاموشی انجام شده است.

