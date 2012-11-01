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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۹:۴۶

رحیمی خبرداد:

برگزاری مسابقه کتابخوانی فرهنگ شهروندی در ماهشهر

برگزاری مسابقه کتابخوانی فرهنگ شهروندی در ماهشهر

ماهشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی ماهشهر از برگزاری مسابقه کتابخوانی فرهنگ شهروندی در هفته کتاب سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنگ رحیمی افزود: مسابقه کتابخوانی فرهنگ شهروندی در هفته کتاب امساب با همکاری آموزش و پرورش و شهرداریهای شهرستان ویژه عموم مردم در ماهشهر برگزار و به برندگان جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

وی عنوان کرد: کانون ادبی و فرهنگی شهرستان در هفته کتاب بسیار فعال خواهد بود و برنامه هایی از قبیل جلسات شعرخوانی، کتابخوانی و جلسات نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان، شاعران، اعضای کانون و عموم مردم را در کتابخانه های عمومی برگزار خواهد کرد.

رحیمی ادامه داد: همچنین کتابداران ماهشهری به مدارس مناطق مختلف شهرستان برای سخنرانی در باب اهمیت کتاب، کتابخوانی و کتابخانه های عمومی اعزام خواهند شد.

وی تصریح کرد: آئین جشن بزرگ کتاب امسال در دو سطح کتابخانه و شهرستان انجام خواهد شد و کلیه کتابخانه های عمومی جشن کتاب و کتابخوانی به همراه تقدیر از خادمان کتاب و کتابخوانی، خردسال ترین و مسن ترین عضو، کتابدار نمونه، عضو نمونه، حافظان نمونه قرآن و غیره را برگزار خواهند کرد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی ماهشهر همچنین از اجرای طرح اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان در سال جاری خبر داد و گفت: بروشورهایی برای راهنمایی عموم مردم برای اهدای کتاب در سطح شهرستان پخش خواهد شد تا مردم کتابهای خود را برای استفاده عموم مردم به کتابخانه های عمومی اهداء کنند و کتاب به نام شخص اهداء کننده در کتابخانه ثبت خواهد شد.
کد مطلب 1733698

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