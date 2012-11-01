به گزارش خبرنگار مهر، کرمان یکی از استانهای پویا در بحث مطبوعات است اما این پویایی در چارچوب داخلی رسانه ها دیده می شود و سعی و تلاشی است برای سرپا نگه داشتن رسانه هایی که خود را در مسیر توسعه و پیشرفت استان کرمان قرار داده اند.

اما در این میان مطبوعات و رسانه های کرمان از مشکلات و معضلات متعددی رنج می برند که تنها دلیل بروز این مشکلات دید منفعت طلبانه است که بدون شک رسانه های کرمان را از مسیر تعالی دور کرده است.

وعده های متعدد برخی مسئولان به ظاهر مطالبه گر به رسانه ها نیز نمونه ای از این نگاهه ای منفعت طلبانه است که تنها به بدنه رسانه های کرمان لطمه می زند. از این جمله می توان به وعده هایی در خصوص تشکیل کارگروه رسانه ای و مشورتهای رسانه ای اشاره کرد اما گویی برخی افراد تنها به دنبال منافع و رسیدن به جایگاه های مشخص از طریق رسانه ها هستند و پس از رسیدن به مطلوب خویش، در نهایت به سادگی رسانه ها را فراموش می کنند.

مشکلات مطبوعات و رسانه ها در استان کرمان به حدی رسیده که حل آنها به آرزو بیشتر شباهت دارد تا وعده هایی که باید در انتظار اجرا باشیم.

هر چند رسانه ها در پیشرفت استان و رفع محرومیتها نقش تاثیر گذاری دارند اما هر گاه پای مشکلات رسانه ها وسط باشد شاهد نگاه های چند گانه و منفعت طلبانه در مقابل این مشکلات هستیم بطوری که هم اکنون فعالان رسانه ای در جمع آسیب پذیرترین اقشار جامعه قرار گرفته اند و این دقیقا درد رسانه های کرمان است.

رسانه های کرمان به نگاه صنفی نیاز دارند

هر چند پیش از این بارها در خصوص نگاه های منفعت طلبانه به رسانه های کرمان در خبرگزاری مهر هشدار داده ایم اما عملا برخی از فعالان رسانه ای نیز ترجیح می دهند با همین دیدگاه در عرصه رسانه حضور داشته باشند.

با نگاهی کوتاه به وعده های برخی افراد در خصوص رفع مشکلات خبرنگاران می توان به این نکته پی برد که رسانه تنها پلی است برای رسیدن به اهداف و دیگر هیچ.

مشکلات و دغدغه های رسانه ها ادامه دارد

افزایش بی رویه نرخ کاغذ موجب کاهش قابل تامل شمارگان رسانه های کرمان شده است و از سوی دیگر فعالیت افرادی که هیچ گونه تخصصی در این عرصه ندارند و پس از بازنشستگی یا برای داشتن حربه تبلیغاتی دارای نشریه شده اند از جمله مهمترین مشکلات این عرصه است.

مدیران غیرحرفه در نشریات کرمان

عدم توزیع مناسب نشریات یکی دیگر از دغدغه های رسانه های کرمان است بطوری که گفته می شود این استان که حدود 3 میلیون جمعیت دارد 150 نشریه نیز دارد که متاسفانه اکثر این نشریات دارای مدیریت های غیر حرفه ای هستند و خود روزنامه نگاران در مدیریت آنها کمتر نقش دارند.

اکثر دکه های مطبوعاتی استان کرمان پوشیده شده است از پوسترهای بازیگران سینما و آگهی های استخدامی که سعی می کنند با کشاندن رهگذارن به سمت خود در واقع سایر اقلام فرهنگی را به فروش برسانند و در کنارش میزی نیز برای عرضه نشریات محلی گذاشته اند.

اقتصاد بسیار ضعیف رسانه های کرمان امروز به دلیل وضعیت آگهی ها بیشتر از هر روز دیگر نمود پیدا کرده است.

ورود به عرصه روزنامه نگاری بسیار ساده شده است و طبق برخی آمار غیر رسمی حدود 700 فعال رسانه ای در استان کرمان وجود دارد اما وقتی به دکه های رسانه ای کرمان مراجعه کنیم می بینیم که اکثر این 150 روزنامه یا منتشر نمی شوند و یا اگر در دکه حضور داشته باشند نشریه ای چهار صفحه ای و سیاه و سفید و معدود رنگی است که تا گلوگاه روزنامه مملو از آگهی است و در صورت مطالعه نشریات اکثر مطالب مربوط به خبرگزاری ها است و مدیران برخی رسانه ها نیز در حرکتی غیر فرهنگی حتی منبع خبرها را نیز ذکر نمی کنند.

در واقع مطالب تولیدی رسانه های کرمان به شدت به دلیل عدم وجود نیروهای حرفه روزنامه نگاری کاهش یافته است و روزنامه نگاران بیشتر به نگارنده های مصاحبه های مطبوعاتی و گرد آورندگان آگهی تبدیل شده اند.

جشنواره مطبوعات پشت دیوارهای رسانه های بی کیفیت

افت کیفیت تولید خبر و گزارش موجب کاهش شدید خواننده نیز شده است بطوری که بسیاری عقیده دارند اگر یکی از نشریات چهار صفحه ای کرمان را مطالعه کنند در حقیقت کل نشریات را مطالعه کرده اند زیرا به دلیل محدود بودن منابع خبری اکثر نشریات مطالب مشترک دارند.

جشنواره مطبوعات کرمان نیز سالهاست که برگزار نشده و دلیل آن در واقع دیدگاه برخی در خصوص این جشنواره است در واقع عدم وجود کیفیت و محتوی مناسب موجب شده است مجالی برای برگزاری این جشنواره وجود نداشته باشد.

دانشکده خبر رویایی برای روزنامه نگاران کرمانی

این درحالی است که عدم وجود دانشکده خبر در کرمان از مهمترین کمبودهای رسانه ای در استان است و به دلیل عدم نیاز به کمترین داشته های رسانه ای ورود به عرصه روزنامه نگاری حداقل به ظاهر، بسیار ساده است.

وعده های مختلفی از سوی مسئولان در خصوص راه اندازی دانشکده خبر در کرمان یا ایجاد کارگروه رسانه ای داده شده اما این وعده ها اکثر در زمان برگزاری انتخابات های مختلف داده شده است و پس از گذر از این دوران وعده دهندگان تمامی وعده های خود را فراموش می کنند و به نقاط دور دست تری برای آینده خود می نگرند.

نگران کننده تر اینکه هیچ نهاد و تشکل فعالی نیز در خصوص پیگیری مشکلات روزنامه نگاران در کرمان وجود ندارد و ادامه این روند هیچ افق روشنی را در پیش روی روزنامه نگاران و رسانه های کرمان قرار نداده است.

این مشکلات داستانی تکراری است برای رسانه های کرمان، داستانی تلخ که سالهاست گوش زد می شود اما حتی یک قدم در راستای کاهش این دغدغه نیز برداشته نشده است و در کنار مسئولان برخی نمایندگان به ظاهر مطالبه گر نیز در مقابل این مشکلات چشم های خود را می بندند.

نکته نگران کننده دیگر چند دستگی های ایجاد شده در بین خبرنگاران و از دست رفتن جایگاه های صنفی برخی نهادها وابسته به روزنامه نگاری است.