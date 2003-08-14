۲۳ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۴۶

براي شركت درمجمع عمومي سازمان ملل

شرودر چهاردهم شهريور به آمريكا مي رود

گرهارد شرودر صدراعظم آلمان براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل به آمريكا سفر مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، گرهارد شرودر صدراعظم آلمان اواخر ماه سپتامبر براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك به آمريكا سفر مي كند .  براساس اعلام دفتر دولت آلمان ، شرودر قرار است 23 سپتامبر به مناسبت سي امين سال عضويت جمهوري آلمان در سازمان ملل در مجمع عمومي اين سازمان شركت كند .
" توماس استيج" سخنگوي دولت آلمان از اين سفر بعنوان گام مهمي در راستاي بهبود روابط دو كشور نام برد .
يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان نيز عليرغم مخالفت آمريكا به انتخاب وي بعنوان وزير امور خارجه اتحاديه اروپا از ديدار آتي مقامات دو كشور به نيكي ياد كرده و آن را اقدامي در برطرف نمودن اختلاف گذشته برلين، واشنگتن كه به جنگ عراق باز مي گردد ، دانست .
هنوز از زمان دقيق ديدار شرودر و بوش اطلاعي در دست نيست .

