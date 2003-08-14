شرودر چهاردهم شهريور به آمريكا مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، گرهارد شرودر صدراعظم آلمان اواخر ماه سپتامبر براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك به آمريكا سفر مي كند . براساس اعلام دفتر دولت آلمان ، شرودر قرار است 23 سپتامبر به مناسبت سي امين سال عضويت جمهوري آلمان در سازمان ملل در مجمع عمومي اين سازمان شركت كند .

" توماس استيج" سخنگوي دولت آلمان از اين سفر بعنوان گام مهمي در راستاي بهبود روابط دو كشور نام برد .

يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان نيز عليرغم مخالفت آمريكا به انتخاب وي بعنوان وزير امور خارجه اتحاديه اروپا از ديدار آتي مقامات دو كشور به نيكي ياد كرده و آن را اقدامي در برطرف نمودن اختلاف گذشته برلين، واشنگتن كه به جنگ عراق باز مي گردد ، دانست .

هنوز از زمان دقيق ديدار شرودر و بوش اطلاعي در دست نيست .



