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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۰

به علت سیل و بارندگی/

مهلت مایه کوبی دام عشایر در خراسان شمالی تمدید شد

مهلت مایه کوبی دام عشایر در خراسان شمالی تمدید شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: بارندگی های اخیر و جاری شدن سیل در برخی از مناطق استان، سبب تمدید مهلت مایه کوبی دام عشایر در خراسان شمالی شد.

حمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مایه کوبی دام عشایر در خراسان شمالی که از اواسط مهر ماه و همزمان با آغاز کوچ پاییزه عشایر این استان به مناطق قشلاقی آغاز شده بود، به دلیل بارندگی های اخیر و جاری شدن سیل در برخی از مناطق خراسان شمالی تا 20 آبان تمدید شد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه قرار بود مایه کوبی دام عشایر تا 10 آبان به اتمام برسد، تصریح کرد: بارندگی های اخیر سبب مرطوب شدن پشم و پوست دام های عشایر شده و این موضوع مانع از مایه کوبی دام علیه بیماری های مختلف می شود.

رمضانی با اشاره به اینکه بر اساس ضوابط مایه کوبی، باید پوست دام در زمان واکسیناسیون خشک باشد، اضافه کرد: در غیر این صورت احتمال نفوذ عوامل بیماری زا به بدن دام افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه اظهار داشت: بر این اساس سعی می شود تا پایان این مدت تمدید شده 400 هزار راس دام عشایر استان علیه بیماری های مختلف(آبله، تب برفکی، شاربن، بروسلوز و ...) مایه کوبی شوند.

این مسئول افزود: در حال حاضر برای انجام عملیات مایه کوبی دام عشایر در این استان 56 گروه مایه کوب در سطح استان و مناطق کوچ عشایر پراکنده هستند.

در خراسان شمالی بیش از دو میلیون راس دام سبک و حدود 80 هزار راس دام سنگین برای پرورش وجود دارد و حدود 32 درصد از دام سبک استان متعلق به عشایر است.

هم‌اکنون پنج هزار خانوار عشایری با جمعیت حدود 30 هزار نفر در قالب دو ایل و ‎ 38طایفه با شیوه‌های سنتی کوچرو و نیمه کوچرو در خراسان شمالی کوچروی می‌کنند.

کد مطلب 1733700

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