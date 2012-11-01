پیروزی ملوان و جایگاه سومی تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر چهارشنبه با انجام چند دیدار پیگیری شد و در یکی از بازیهای مهم که در جابجایی تیم تراکتورسازی در جدول تاثیر داشت، تیم ملوان بندرانزلی موفق شد با گلی دیرهنگام از سد میهمان خود آلومینیوم هرمزگان بگذرد.

تنها گل تیم ملوان را در این دیدار جلال رافخایی در دقیقه 87 زد تا با 10 گل زده همچنان در صدر گلزنان لیگ برتر باقی بماند.

با ثبت این نتیجه، تیم تراکتورسازی تبریز که دیروز درخانه برابر داماش گیلان متوقف شد یک رده دیگر در جدول پایین آمد تا به جایگاه سوم برسد.

هم اکنون استقلال و ملوان هرکدام با 25 امتیاز در رده های اول و دوم و تیمهای تراکتورسازی و سپاهان با امتیاز مشابه 24 در خانه های سوم و چهارم ایستاده اند.