عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و شمال آفریقا
- یک منطقه صنعتی در ریاض پایتخت عربستان سعودی هدف انفجار قرار گرفت که تخریب یک ساختمان و آسیب به برخی خودروها را در پی داشت.
- نیروهای امنیتی کویت تظاهرات مردمی در راستای همبستگی با بازداشت "مسلم البراک" نماینده سابق پارلمان این کشور را متفرق کردند.
- حالت فوق العاده در تونس تا اواخر ماه ژانویه 2013 تمدید شد.
- وزیران خارجه اتحادیه عرب 12 نوامبر درباره سوریه و فلسطین نشست برگزار خواهند کرد.
- "عمرو موسی" دبیر کل سابق اتحادیه عرب طی چند روز آتی راهی فلسطین خواهد شد.
آمریکا
- واشنگتن اقدام اخیر رژیم آل خلیفه بحرین مبنی بر ممنوعیت برپایی تظاهرات مردمی را محکوم کرد.
اروپا
- "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت در صورتی که غرب موضع خود را در قبال سوریه تغییر ندهد حمام خون در این کشور ادامه خواهد داشت.
سازمان ملل
- سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بحرین باید فورا تصمیم منع برپایی تظاهرات را لغو کند.
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