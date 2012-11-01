  1. بین الملل
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۹:۴۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر ــ گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

خاورمیانه و شمال آفریقا

- یک منطقه صنعتی در ریاض پایتخت عربستان سعودی هدف انفجار قرار گرفت که تخریب یک ساختمان و آسیب به برخی خودروها را در پی داشت.

- نیروهای امنیتی کویت تظاهرات مردمی در راستای همبستگی با بازداشت "مسلم البراک" نماینده سابق پارلمان این کشور را متفرق کردند.

- حالت فوق العاده در تونس تا اواخر ماه ژانویه 2013 تمدید شد.

- وزیران خارجه اتحادیه عرب 12 نوامبر درباره سوریه و فلسطین نشست برگزار خواهند کرد.

- "عمرو موسی" دبیر کل سابق اتحادیه عرب طی چند روز آتی راهی فلسطین خواهد شد.

آمریکا

- واشنگتن اقدام اخیر رژیم آل خلیفه بحرین مبنی بر ممنوعیت برپایی تظاهرات مردمی را محکوم کرد.

اروپا

- "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت در صورتی که غرب موضع خود را در قبال سوریه تغییر ندهد حمام خون در این کشور ادامه خواهد داشت.

سازمان ملل

- سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بحرین باید فورا تصمیم منع برپایی تظاهرات را لغو کند.

کد مطلب 1733702

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