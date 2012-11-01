مداحان ایذه به مناسبت محرم گردهم آمدند

حجت الاسلام علی توانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک مداح باید ادب و اخلاص نکو داشته و مواظب باشد که با حرکات و رفتار و اعمالش مردم را به اهل بیت (ع) بدبین نکند.

وی در ادامه افزود: مداحان باید محتوای مجالس خود را بر محور معارف قرآن کریم و سیره اهل بیت(ع) قرار داده و مبلغ راه و روش زندگی اهل بیت(ع) باشند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ایذه تصریح کرد: مداحان در خط مقدم جبهه مقابله با تهدیدها و تهاجمهای دشمنان هستند و باید برای حفظ اسلام و ایران تلاشی مضاعف داشته باشند.



حجت الاسلام توانی یادآور شد: باتوجه به تحریم‌ای دشمن علیه اسلام، مداحان ما باید دانش و آگاهی وسیعی از وقایع و اتفاقات دنیا داشته باشند و با علم و فناوری روز دنیا پیش روند و هرگز نباید در یک سطح متوقف شوند.

وی در پایان اظهار کرد: یک مداح باید پاسخگوی همه نیازهای معنوی، دینی و مذهبی فرد باشد و علاوه بر روضه خوانی به علوم و فنون دینی و احکام اسلامی و همچنین آیات قرآنی تفسیر آن و نهج البلاغه نیز مسلط بوده و در مداحی و سخنرانی خود از آنان استفاده کند.

