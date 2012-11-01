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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۹:۴۱

مداحان ایذه به مناسبت محرم گردهم آمدند

مداحان ایذه به مناسبت محرم گردهم آمدند

ایذه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ایذه در استان خوزستان از برگزاری گردهمایی عاشورایی مداحان این شهرستان با همکاری کانون مداحان این شهرستان به مناسبت ماه محرم خبر داد.

حجت الاسلام علی توانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک مداح باید ادب و اخلاص نکو داشته و مواظب باشد که با حرکات و رفتار و اعمالش مردم را به اهل بیت (ع) بدبین نکند.

وی در ادامه افزود: مداحان باید محتوای مجالس خود را بر محور معارف قرآن کریم و سیره اهل بیت(ع) قرار داده و مبلغ راه و روش زندگی اهل بیت(ع) باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ایذه تصریح کرد: مداحان در خط مقدم جبهه مقابله با تهدیدها و تهاجمهای دشمنان هستند و باید برای حفظ اسلام و ایران تلاشی مضاعف داشته باشند.

حجت الاسلام توانی یادآور شد: باتوجه به تحریم‌ای دشمن علیه اسلام، مداحان ما باید دانش و آگاهی وسیعی از وقایع و اتفاقات دنیا داشته باشند و با علم و فناوری روز دنیا پیش روند و هرگز نباید در یک سطح متوقف شوند.
 
وی در پایان اظهار کرد: یک مداح باید پاسخگوی همه نیازهای معنوی، دینی و مذهبی فرد باشد و علاوه بر روضه خوانی به علوم و فنون دینی و احکام اسلامی و همچنین آیات قرآنی تفسیر آن و نهج البلاغه نیز مسلط بوده و در مداحی و سخنرانی خود از آنان استفاده کند.
 
کد مطلب 1733703

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