افزایش زمین ها و دارایی های مناطق دانشگاه آزاد/ افزایش سقف معاملات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مظاهری صبح امروز در شانزدهمین همایش معاونان عمرانی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور که هم اکنون در واحد نجف آباد در حال برگزاری است، با اشاره به تاکیدات رئیس دانشگاه آزاد در خصوص واگذاری وظایف به هیئت امناهای استانی خطاب به معاونان عمرانی دانشگاه های آزاد اسلامی گفت: زمین ها و دارایی های واحدها با پیشنهاد واحدها در منطقه افزایش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه حق فنی پرسنل حوزه عمرانی در اختیار مناطق قرار داده شود و هیئت های امنای استانی در این موضوع نظارت دارند اضافه کرد: پیشنهاد می شود که سقف معاملات در واحدها و مناطق افزایش یابد.

رئیس واحد علوم و تحقیقات نجف آباد در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تهیه و تایید نقشه های ساختمانی در اختیار مناطق قرار داده شود و معاونت عمرانی بر این موضوع نظارت کنند.

مظاهری در ادامه سخنان خود به معاونان عمرانی دانشگاه های آزاد تاکید کرد: خرید تجهیزات و افزایش معاملات که هم اکنون به سقف 25 درصد رسیده، باید تا 50 درصد افزایش یابد.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد تصریح کرد: خرید ساختمان و اراضی بعد از پیشنهاد واحدها و تایید منطقه با نظارت هیئت امناهای استانی صورت گیرد.