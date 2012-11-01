  1. ورزش
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۰

دور دوم جام حذفی آلمان/

پیروزی بایرن مونیخ، ولفسبورگ و اشتوتگارت/ شکست مونشن گلادباخ

پیروزی بایرن مونیخ، ولفسبورگ و اشتوتگارت/ شکست مونشن گلادباخ

دور دوم رقابتهای جام حذفی آلمان شب گذشته با برگزاری 8 دیدار انجام شد که طی آن تیم‌های مدعی ولفسبورگ، بایرن مونیخ و اشتوتگارت مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ که در ورزشگاه آلیانس آره نا به مصاف کایزرسلاترن رفته بود با درخشش آرین روبن و کلودیو پیزارو موفق شد با نتیجه 4 بر صفر کایزرسلاترن را از پیش رو بردارد. پیزارو و روبن در این دیدار هر کدام 2 گل به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار ولفسبورگ با گل های "دیه گو" و "باس دوست" با نتیجه 2 بر صفر از سد اف اس وی فرانکفورت گذشت. اشتوتگارت نیز با نتیجه 3 بر صفر سنت پائولی را از پیش رو برداشت.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* آرمینیا بیلفلد 2 – بایرلورکوزن 3
* کیکر افنباخ 2 – یونیو برلین صفر
* اشتوتگارت 3 – سنت پائولی صفر
* کارلسروهه یک – دویسبورگ صفر
* ولفسبورگ 2 – اف اس وی فرانکفورت صفر
* بایرن مونیخ 4 – کایزرسلاترن صفر
* هانوفر یک (4) – دینامو درسدن یک (3)
* فورتونا دوسلدورف یک – مونشن گلادباخ صفر

کد مطلب 1733707

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