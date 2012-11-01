پیروزی بایرن مونیخ، ولفسبورگ و اشتوتگارت/ شکست مونشن گلادباخ

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ که در ورزشگاه آلیانس آره نا به مصاف کایزرسلاترن رفته بود با درخشش آرین روبن و کلودیو پیزارو موفق شد با نتیجه 4 بر صفر کایزرسلاترن را از پیش رو بردارد. پیزارو و روبن در این دیدار هر کدام 2 گل به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار ولفسبورگ با گل های "دیه گو" و "باس دوست" با نتیجه 2 بر صفر از سد اف اس وی فرانکفورت گذشت. اشتوتگارت نیز با نتیجه 3 بر صفر سنت پائولی را از پیش رو برداشت.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* آرمینیا بیلفلد 2 – بایرلورکوزن 3

* کیکر افنباخ 2 – یونیو برلین صفر

* اشتوتگارت 3 – سنت پائولی صفر

* کارلسروهه یک – دویسبورگ صفر

* ولفسبورگ 2 – اف اس وی فرانکفورت صفر

* بایرن مونیخ 4 – کایزرسلاترن صفر

* هانوفر یک (4) – دینامو درسدن یک (3)

* فورتونا دوسلدورف یک – مونشن گلادباخ صفر