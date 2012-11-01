قیمت دلار، یورو و درهم مبادلاتی ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز پنجشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، درهم و یورو در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.
برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز پنجشنبه از 2526 به 2522 تومان و یورو از 3275 به 3270 تومان کاهش یافته است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز پنجشنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:
|نوع ارز
|قیمت امروز (ریال)
|قیمت دیروز(ریال)
|دلار
|25225
|25285
|یورو
|32704
|32746
|درهم امارات
|6868
|6879
|لیر ترکیه
|14074
|14060
|یوآن چین
|4043
|4049
|روپیه هند
|469
|467
|روبل روسیه
|804
|804
|یکصد ین ژاپن
|31500
|31700
|یکهزار وون کره جنوبی
|23000
|23000
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