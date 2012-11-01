قیمت دلار، یورو و درهم مبادلاتی ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز پنجشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، درهم و یورو در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز پنجشنبه از 2526 به 2522 تومان و یورو از 3275 به 3270 تومان کاهش یافته است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز پنجشنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد: