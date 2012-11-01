  1. اقتصاد
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۵

قیمت انواع ارز در پنجشنبه/

قیمت دلار، یورو و درهم مبادلاتی ارزان شد

قیمت دلار، یورو و درهم مبادلاتی ارزان شد

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز پنجشنبه یازدهم آبان ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز پنجشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، درهم و یورو در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز پنجشنبه از 2526 به 2522 تومان و یورو از 3275 به 3270 تومان کاهش یافته است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز پنجشنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی
نوع ارز  قیمت امروز (ریال) قیمت  دیروز(ریال)
دلار 25225 25285
یورو 32704 32746
درهم امارات 6868 6879
لیر ترکیه 14074 14060
یوآن چین 4043 4049
روپیه هند 469 467
روبل روسیه 804 804
یکصد ین ژاپن 31500 31700
یکهزار وون کره جنوبی 23000 23000
کد مطلب 1733711

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها