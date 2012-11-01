اخلال ارزی چگونه شکل گرفت/ کاهش ارزش پول عمدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پس از چند سال گمانه‌زنی و اختلاف نظر بین دستگاه‌ها درباره نتایج عملکرد اشتغالی زودبازده‌ها، گزارش 6 ساله برنامه چهارم توسعه نشان می دهد 60 درصد اهداف ایجاد اشتغال این طرح به انحراف رفته است!

وزیر صنعت، معدن و تجارت با هشدار به متولیان بورس کالا به دلیل رفتار نامناسب در شرایط کنونی نوسانات نرخ ارز، گفت: خودتان این وضعیت را کتترل کنید، واگرنه اقدام قانونی خود را انجام می دهیم.

مرکز آمار ایران جزئیات متوسط درآمد - هزینه خانوار شهری و روستایی در سال 90 را اعلام کرد که بر اساس آن، متوسط درآمد و هزینه یک خانوار شهری به ترتیب یک میلیون و 86 هزار تومان و یک میلیون و 106هزار تومان و متوسط درآمد و هزینه یک خانوار روستایی به ترتیب 664 هزار تومان و 700 هزار تومان است.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر در خصوص سرنوشت طرح 9 ماده ای خود برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: در حال حاضر تغییراتی در این طرح انجام شده است به طوری که علاوه بر 9 ماده مذکور 3 ماده دیگر به آن اضافه شده است.

رکود خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران و قیمت ارزان تر مسکن در حومه شهر تهران، بخشی از متقاضیان را به سمت این بازارها کشانده است.

سرشاخه اخلال در بازار ارز در زمستان سال 90 با همراهی باندهای ثروت و قدرت، به عنوان معتمد برخی دستگاه‌ها، ارزهای سهمیه‌‌ای ارزان را می‌گرفت و به جای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها، کارهای دیگری با آنها انجام می‌داد. این اخلالگر هم‌اکنون در بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار دارد.

دولت به تازگی بخشنامه‌ای را خطاب به وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صادر کرده است که بر مبنای آن، دستورالعملی برای قیمت‌گذاری و نحوه توزیع کالاهای وارداتی درج شده است.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران با انتقاد از تاخیر سازمان حمایت در قیمت گذاری 53 محصول لبنی، هشدار داد: اگر قیمت فرآورده‌های لبنی توسط سازمان حمایت به صورت رسمی اعلام نشود ما نزد وزیر صنعت، و معدن و تجارت خواهیم رفت تا تکلیف‌مان مشخص شود.

دست نوشته محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران در مردادماه 88 از نگرانی وی نسبت به فرار مه‌آفرید خسروی (متهم ردیف اول فساد بزرگ بانکی در سال 90) به خارج از کشور حکایت دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از سهم 30 درصدی یارانه‌ها از درآمد کشور سخن گفت و افزود: چرا نمی توان امروز جلوی سفته‌بازی و اخلال در بازار ارز را گرفت، چون نظام مالیاتی جایگاهی ندارد.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان امسال را 12.4 درصد و تعداد بیکاران کل کشور را بیش از 3 میلیون و 23 هزارنفر اعلام کرد.

خبرگزاری مهر اسنادی از چگونگی شکل‌گیری فساد بزرگ در بانک صادرات ایران را در آستانه آغاز رسیدگی به بخش دوم این پرونده منتشر کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه کاهش ارزش پول ملی در پی نوسانات اخیر ارزی تعمدی نیست، درباره تجدیدنظر در روابط کشور با اتحادیه اروپا در واکنش به اقدامات ضد ایرانی این اتحادیه، گفت: این اتفاق در آینده خود به خود خواهد افتاد.

همزمان با برگزاری چهاردهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در گینه استوائی، احتمال سفر رستم قاسمی وزیر نفت ایران به قلب قاره سیاه تا 21 روز آینده قوت گرفته است.

یک مقام مطلع در گفتگو با مهر درباره جزئیات ممنوعیت صادرات فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتین) بدون مجوز بانک مرکزی گفت: کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت این تصمیم را اتخاذ کرده است.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت با اعلام اینکه پیشنهادی مبنی بر افزایش نرخ حامل های انرژی به ویژه بنزین وجود دارد ولی نهایی نیست، هرگونه توقف در پرداخت یارانه های نقدی را رد کرد.