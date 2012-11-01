اسرائیل حفاظت از منافع خود را به همپیمانان نزدیکش هم نمی سپارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بیان این مطلب از ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران ابراز نگرانی کرد.

وی که در مرکز تحقیقات و ارتباطات اسرائیل-انگلیس سخن می گفت مدعی شد رژِیم صهیونیستی هر اقدامی برای متوقف کردن فعالیت هسته ای ایران انجام می دهد.

به گفته باراک، اسرائیل در این راستا حتی به همپیمان خود آمریکا نیز تکیه نخواهد کرد. وی مدعی شد تصمیم گیری در مورد مسئله ای که آینده و امنیت این رژیم را به خطر اندازد، موضوعی نیست که بتوان به کشور دیگری محول کرد.

اظهارات باراک در حالی است که مقامات اسرائیلی بارها در مورد ناتوانی این رژیم در اقدام یکجانبه علیه ایران و عواقب خطرناک آن هشدار داده اند.

از سوی دیگر مخالفت آمریکا با خواسته های تل آویو که موجب ایجاد شکاف بین دو طرف نیز شده، خشم مقاماتی مانند باراک را برانگیخته است.