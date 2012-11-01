دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ملایر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون حقوقی و امور مجلس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور شامگاه چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: بعد از شاهرود، ملایر دومین شهرستانی است که دارای دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

نصرت الله لطفی افزود: فرمانداری هر شهرستان ویژه ای، ساختمان ملکی و امکانات لازم را به نام دفتر این شورا مهیا کند، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور نیز نیروی انسانی و سایر تجهیزات آن را مهیا خواهد کرد.

وی همچنین ویژه بودن ملایر به عنوان شهرستان درجه یک استان همدان را دلیل اصلی برای راه اندازی دفتر این شورا در ملایر عنوان کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در ادامه به شرایط حساس کشور اشاره کرد و گفت: دشمن هر ترفندی را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی آزموده و چون راه به جایی نبرده است، امروز به دنبال ایجاد اجماع بین المللی علیه کشور ایران است.

لطفی با تاکید بر اینکه دشمن از هم اکنون خیز بعدی خود را برای انتخابات آینده کشور برداشته، اظهار داشت: بصیرت و آگاهی مردم در این برهه بیشتر از هر زمانی نیاز است.

وی عنوان کرد: بر این اساس، دشمن در 12 اسفندماه سال 90، برای ایجاد چالش و بحران در قبل و بعد از انتخابات، 15 برنامه طراحی کرد تا به اعتقاد خود آغاز بحران اجتماعی و سپس بحران سیاسی کشور شده و در نهایت موجب براندازی نظام شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین بیان داشت: هدایت های حکیمانه رهبری، بصیرت مردم و امید به نظام، موجب خنثی شدن توطئه های دشمنان شد.

وی تاکید کرد: باید در مورد اصل موضوع انتخابات، اطلاع رسانی های لازم برای حضور منسجم و یکپارچه مردم، شناخت اهداف دشمن و ایجاد احساس یاس و ناامیدی در وجود دشمن صورت گیرد.

لطفی مقطع پیش رو را برای اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار حساس و سرنوشت ساز خواند و بیان داشت: طبق تاکیدات امام راحل، دفاع از اسلام، کیان نظام و عزت و شرافتمندی ایران از اوجب واجبات است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان نیز با تبریک اعیاد قربان و غدیرو مناسبت های این ماه گفت: دشمنان هیچگاه نمی توانند با تخریب حرم مطهر امام هادی(ع) و امام عسگری(ع) و دیگر امامان همام، نور خدا را خاموش کنند.

حجت الاسلام سیدحسن فاضلیان افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید در این راستا و در این شرایط حساس و بحرانی، وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد.

وی عنوان کرد: هم اکنون تاریخ در حال تکرار است و دشمنان به بهانه های مختلف از داخل و خارج، برای تضعیف ولایت توطئه هایی را به پا کرده اند.

فاضلیان در ادامه خواستار اختصاص زمینی به طور مجزا برای دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ملایر شد و افزود: در حال حاضر، دفتر این شورا به صورت موقت در مصلی حضرت ابوالفضل(ع) در نظر گرفته شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه ملایر نیز ایجاد دفتر شورای هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی را یک ضرورت برای این شهرستان دانست.

حسن خیریان پور بیان داشت: باید با اهتمام جدی رئیس این شورا و همکاری دستگاه های اجرایی شهرستان، در راستای اهداف شورا به نحو بهینه ایفای وظیفه شود.

وی همچنین بر حضور منسجم و یکپارچه اقشار مختلف مردم در راهپیمایی 13 آبان ماه تاکید کرد.

خیریان پور گفت: مردم ایران یکبار دیگر با حضور گسترده خود در این روز، تجلی حضور و فریاد مردم علیه استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل را سر خواهند داد

در پایان نیز طی حکمی حجت الاسلام محمد صادق انصادریان به عنوان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ملایر منصوب شد.