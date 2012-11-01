  1. سیاست
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

لاریجانی در پاسخ به مهر:

مسئولان اختلافات را بین خودشان حل کنند

مسئولان اختلافات را بین خودشان حل کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در توصیه به مسئولان گفت: ایجاد کشمکش درست نیست همه مسئولان در شرایط فعلی باید با یک نگاه مثبت کارها را جلو ببرند و اختلاف نظرها را درباره خودشان حل کنند و فوری رسانه ای نشود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سخنان اخیر مقام معظم رهبری و توصیه به مسئولان در عدم دامن زدن به اختلافات اظهار داشت: فکر می کنم مطلب ایشان کاملا روشن بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند اختلاف نظر یک امر طبیعی است و اشکالی ندارد که  اختلاف نظر وجود داشته باشد لکن کشاندن آن به صحنه رسانه ها و ایجاد کشمکش درست نیست چون خیلی از کارها به طریق دیگر هم انجام می شود.

لاریجانی گفت: فکر می کنم نه درباره سران سه قوه بلکه همه مسئولان، در شرایط فعلی تا آنجا که ممکن است با یک نگاه مثبت کارها را به جلو ببرند و اگر اختلاف نظری است اختلاف نظرها در جای خود مطرح شود و فوری رسانه ای نشود.

وی ادامه داد:کمی هم رسانه ای ها مسئولان ر ا در شرایطی قرار ندهند که اطلاعاتی از آنها بگیرند و جای دیگر جور دیگری شود و این خود به یک مسئله تبدیل گردد.

کد مطلب 1733718

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