مسئولان اختلافات را بین خودشان حل کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سخنان اخیر مقام معظم رهبری و توصیه به مسئولان در عدم دامن زدن به اختلافات اظهار داشت: فکر می کنم مطلب ایشان کاملا روشن بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند اختلاف نظر یک امر طبیعی است و اشکالی ندارد که اختلاف نظر وجود داشته باشد لکن کشاندن آن به صحنه رسانه ها و ایجاد کشمکش درست نیست چون خیلی از کارها به طریق دیگر هم انجام می شود.

لاریجانی گفت: فکر می کنم نه درباره سران سه قوه بلکه همه مسئولان، در شرایط فعلی تا آنجا که ممکن است با یک نگاه مثبت کارها را به جلو ببرند و اگر اختلاف نظری است اختلاف نظرها در جای خود مطرح شود و فوری رسانه ای نشود.

وی ادامه داد:کمی هم رسانه ای ها مسئولان ر ا در شرایطی قرار ندهند که اطلاعاتی از آنها بگیرند و جای دیگر جور دیگری شود و این خود به یک مسئله تبدیل گردد.