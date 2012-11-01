آماده شدن طرح تفصیلی آزادسازی حریم امام زداه اسماعیل میانه

به گزارش خبرنگار مهر ، تقی خلفا پور پنجشنبه در نشست طرح آزاد سازی اطراف امام زاده اسماعیل شهرستان میانه با بیان اینکه طرح تفصیلی پروژه آزاد سازی اطراف امام زاده اسماعیل توسط شهرداری میانه آماده شده، گفت: قرار بود شهرداری میانه شناسایی مالک و صاحبان عرصع و اعیان بیش از 240 بلوک مسکونی و تجاری را بر اساس زمان بندی تا پایان آذر ماه سال جاری به اتمام برساند ، که 32 روز کاری زودتر از برنامه به اتمام رسید.

وی با اشاره به اینکه هم شرکت کوثر آذربایجان به عنوان مجری پروژه و هم شهرداری وشورای شهر به عنوان کارفرما از برنامه زمان بندی شده در اجرای طرح جلوتر هستند افزود: دو هزار و 400 نفر در اطراف این امام زاده ساکن هستند که با احیاء و باز سازی کامل این منطقه با کاربری اداری و تجاری شاهد افزایش این جمعیت به هفت هزار و 500 نفر خواهیم بود که بخشی از مسکن مورد نیاز ساکنان نیز تامین می شود .

آزاد سازی این پروژه بزرگ 9 هکتاری با هزینه بیش از 200 میلیارد تومان که عمده ترین حجم بافت فرسوده شهر را در خود جای داده ، نقطه عطفی برای پاک سازی شهر از بافت فرسوده است.

