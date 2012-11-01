  1. بین الملل
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

سازمان عفو بین الملل:

بحرین باید فورا ممنوعیت برپایی اعتراضات را لغو کند

بحرین باید فورا ممنوعیت برپایی اعتراضات را لغو کند

سازمان عفو بین الملل ضمن انتقاد از اقدام سرکوبگرانه اخیر رژیم آل خلیفه بحرین اظهار داشت که بحرین باید فورا ممنوعیت برپایی اعتراضات را لغو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، سازمان عفو بین الملل اقدام اخیر رژیم آل خلیفه بحرین مبنی بر ممنوعیت برپایی هر گونه تظاهرات در این کشور را محکوم کرد.

"حسیبه الحاج صحراوی" مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل اظهار داشت: این تصمیم نقض آشکار حقوق بشر و آزادی بیان محسوب می شود.

وی با بیان این مطلب افزود: دولت بحرین باید سریعا تصمیم منع برپایی اعتراضات مردمی را لغو کند.

گفتنی است رژیم آل خلیفه اخیرا در راستای سرکوب هر چه بیشتر قیام مردمی این کشور برپایی هر گونه اعتراضات مردمی را ممنوع اعلام کرده است.

کد مطلب 1733721

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