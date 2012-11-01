سرپرست جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات چناران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین محرابی سرپرست دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان خراسان رضوی چهارشنبه شب در این مراسم گفت: ما در زمانه ای زندگی می کنیم که کشور اسلامی مورد هجمه شدید دشمنان اسلام قرار گرفته و دشمن می داند که نابودی ایران و عقب نشینی ملت ایران از آرمانهای امام راحل(ره) شعله انقلابهای اسلام محور را در جهان خاموش می کند.

سرپرست دفتر نظارت شورای نگهبان در خراسان رضوی افزود: ما باید از خود سوال کنیم که آیا اگر در زمان مولا علی(ع) بودیم چگونه رفتار می کردی، آیا به یاریش می شتافتیم، و اکنون چه پاسخی در برابر نسلهای بعد از خود داریم، آیا جوابی برای آنها خواهیم داشت اگر بپرسند شما برای علی زمان خود چه کردید، آیا به یاریش شتافتید و با دشمنانش به مقابله برخواستید.

محرابی تلاش اعضای دفاتر نطارت بر انتخابات در شهرستانهای مختلف استان را تلاشی در راستای یاری رسانی به نظام جمهوری اسلامی و علی زمان رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: در هشت سال گذشته که مسئولیت دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در شهرستان چناران بر عهده حسین سپهری سرپرست قبلی این دفتر بوده ایشان توانسته اند به بهترین شکل ممکن این وظیفه را به انجام رسانند و یکی از بهترین افراد در این زمینه بوده اند.

سرپرست دفتر نظارت شورای نگهبان در خراسان رضوی ضمن تشکر از ناظرین امین در شهرستان چناران گفت: بدون شک برگزاری انتخاباتی در صحت و سلامت کامل در شهرستان چناران تاکنون فقط باکمک ناظرین و سرناظرین ولایت مدار و امین امکان پذیر بوده و در انتخابات آینده هم بی شک چنین خواهد بود.

در این مراسم ناصر نصری به عنوان سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان چناران معرفی شد.