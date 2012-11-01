انفجار کسپول گاز خودرو آر دی و برخورد کامیون با پراید در کرج 7 مصدوم بر جای گذاشت

آرش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انفجار مخزن ال پی جی خودرو آر دی در کرج سه مصدوم بر جای گذاشت که 2 مصدوم در محل به صورت سرپایی درمان شدند.



وی ادامه داد: زمان دقیق وقوع حادثه 21 روز چهارشنبه در پارک ایثار کرج بود.



معاون مرکز فوریت های پزشکی و اورژانس استان البرز افزود: یک مصدوم نیز پس از اقدامات اولیه پرسنل اورژانس 115 به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل شد.

رحمتی گفت: برخورد کامیون با پراید نیز 4 مصدوم بر جای گذاشت که همه افراد پس از اقدامات اولیه پزشکی به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل شدند.

معاون مرکز فوریت های پزشکی و اورژانس استان البرز اظهار داشت: زمان دقیق حادثه 17:37 دقیقه روبروی کارخانه نیک کالا بوده است.

