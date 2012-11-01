کلنگ کتابخانه روستای قاسم آباد ایرانشهر به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان عصر چهارشنبه در این مراسم که با حضور نمایندگان انجمن حامی تهران برگزار شد، اظهار داشت: این کتابخانه در زمینی به مساحت 300متر مربع و با زیر بنای 120 متر ساخته خواهد شد.

اسفندیار زید آبادی گفت: زمین این کتابخانه توسط مهتاب نوروزی اهدا شده و کار ساخت آن نیز بزودی با همکاری انجمن خیرین حامی تهران آغاز خواهد شد.

وی افزود: 50 درصد از هزینه این کتابخانه از محل اعتبارات استانی و 50 درصد دیگر آن توسط انجمن خیرین حامی تهران پرداخت خواهد شد.

وی بیان داشت: این کتابخانه اولین کتابخانه استان است که با همکاری انجمن خیرین ساخته خواهد شد.