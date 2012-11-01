آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای روند مهارت آموزی را تسهیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل شهریاری اظهار داشت: حمایت از آموزشگاه های آزاد یکی از اولویت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

وی گفت: تمامی امور مربوط به تاسیس آموزشگاه ها، نیازهای مهارت آموزان شامل مکان مورد استفاده، بکارگیری مربی و سایر گزینه های مربوط به آموزشگاه ها به طور دقیق و مستمر تحت نظارت این سازمان قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر در شهرهای زابلی، سوران، قصر قند، هامون شهر، محمد آباد، فنوج، کنارک، سرباز، نیکشهر و بزمان آموزشگاه آزاد راه اندازی شده که سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و مهارت آموزی داشته است.

وی بیان داشت: به منظور حمایت از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و ارتقای سطح کیفی آموزش، تمامی مدیران آموزشگاه های آزاد موظف هستند تا در دوره های برگزار شده از طرف سازمان آموزش فنی و حرفه ای شرکت کنند.

رئیس آموزشگاه های آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای تنها در صورتی مجوز مدیریت آموزشگاه ها را تمدید می کند که مدیران مربوطه در دوره های آموزش نوین مدیریت این سازمان شرکت کرده باشند.

وی برگزاری دوره های جدید را متناسب با ارائه الگوهای نوین عنوان کرد.