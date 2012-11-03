به گزارش خبرنگار مهر، غدیر، پیام رسان ارزش های الهی برای تمام جهانیان و خط بطلانی براندیشه ها و فلسفه های انحرافی نظیر سکولاریسم، لیبرالیسم و کمونیسم است.

در طول قرن ها، رویدادها و وقایع بسیاری در درون تاریخ روی داده اما هیچ کدام به اندازه واقعه غدیر نتوانست در میان تفکرات گوناگون، جهانی و مطرح شود، شاید حقیقت غدیر که توحید و حرکت در مسیر ولایت مداری بود توانست این رویداد را در سراسر تاریخ جهانی کند و به روشنگران و پیروان مکاتب مختلف نشان دهد که شرط ماندگاری و حقانیت نجات بشر از تاریکی و بیان فرهنگ متعالی اسلام است.

دین اسلام با واقعه غدیر کامل شد

دین اسلام با واقعه غدیر کامل شد و خداوند نعمت خود را بر بندگان تمام کرد و فرمود "اسلام را به عنوان آیین برای شما پسندیدم" و از این روست که این رویداد اهمیت بزرگ در جریان تاریخ دارد.

غدیر، این چشمه جوشان ولایت و ولایت مداری سبب تحقق وعده‌های الهی بر زمین واتمام دین مبین اسلام شده و به عنوان عید اکبر هویت مسلمانان را به مذاهب و مکاتب مختلف نشان می دهد.

یک کارشناس مذهبی و مدرس حوزه علمیه نیز اهمیت واقعه غدیر را در کامل شدن دین اسلام می داند و می گوید: خداوند سبحان حضرت محمد(ص) را در طول 23 سال زحمت طاقت ‌فرسا، مورد خطاب قرار نداد و از تکمیل رسالتش سخن نگفت، ولی آنگاه که امیرالمومنین علی(ع) را به عنوان ولی و جانشین معرفی کرد، فرمود، امروز دینتان را کامل و نعمتم را به اتمام رساندم.

اتصال به ارزش های الهی و ولایی

حجت الاسلام مهدی واعظ موسوی با اشاره به فلسفه غدیر بیان می کند: فلسفه این واقعه بزرگ و تاریخی تثبیت ولایت مداری و اهمیت والای آن و شکست تفکرات غیر ولایی و دینی است.

وی معتقد است، غدیر سبب زنده نگه داشتن معارف علوی و هدایت الهی شد و به جهانیان نشان داد که هر تفکر و مکتبی در صورتی که به اندیشه ها و ارزش های الهی و ولایی متصل باشد ماندگار است زیرا در غیر این صورت انسان ها را به منجلاب و تاریکی سوق می دهد.

وی عنوان می کند: ابعاد این واقعه بزرگ و تاریخی در ولایت مداری و اتصال به ارزش های والای الهی خلاصه می شود و نشان می دهد که غدیر ثبیت ولایت و امامت است.

این کارشناس مذهبی با اشاره به روز 18 ذی الحجه و واقعه غدیر خم می گوید: در این روز پیامبر اسلام علی (ع) را ولی پس از خود اعلام کرد و سالروز این واقعه میان شیعیان به غدیر خم شهرت دارد.

حجت الاسلام واعظ موسوی ادامه می دهد: در روز واقعه غدیر پیامبر ندای ملکوتی ولایت را سرداد و فرمود، "علی ابن ابیطالب برادر من و وصی من و جانشین من بر امتم و امام بعد از من است . نسبت او به من همانند نسبت هارون به موسی است جز اینکه بعد از من پیامبری نیست".

غدیر اعلام جهانی ولایت

این کارشناس مذهبی اظهار می دارد: پیامبر اکرم (ص) علی را که تا آن زمان در کنارش و کمی پائین تر ایستاده بود بر بالای منبرآورد و آنگاه بازوهای علی را گرفت و ندای جاودانه "من کنت مولاه و هذا علی مولاه" را سر داد.

وی تاکید می کند: از این روست که غدیر اعلام جهانی ولایت است و درک پیام این واقعه به چیزی جز موعود و ولایت ختم نمی شود.

وی تصریح می کند: عید غدیرخم عهد مسلمانان را نسبت به ولایت مداری محکم و استوارتر از گذشته می کند اما باید دانست که میثاق برادری و برابری و وفای به پیمان ولایت تنها به این روز خاص ختم نمی شود بلکه تمام روزها و ماه ها باید این پیمان یادآوری و تکریم شود.

یک مدرس حوزه و دانشگاه نیز واقعه غدیر را اقیانوسی از ولایت مداری دانسته و می گوید: شرط پذیرش واقعه غدیر ولایت مداری است زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

پیمان برابری و برادری

حسن پناهی می افزاید: غدیر تنها یک رویداد در دل تاریخ نیست بلکه روزی است که همه مسلمانان باید استوارتر در مسیر ولایت و ولایی بودن حرکت کنند و با بستن پیمان برادری و برابری به ارزش ها و حقانیت الهی پایبند باشند.

وی عنوان می کند: غدیر ضرباهنگ خوش طنین همه زمانهاست که با نام عدالت، امامت، کرامت و سیادت گره خورده است، روزی که برای بشریت غافل یک بشارت بود.

وی می گوید: توسعه و تعمیق فرهنگ ولایت پذیری و شناخت هویت دینی و ایجاد پیوند ارزشی از دستاوردهای غدیر است و امروز همه نسل ها تشنه پیام ها و دستاوردهای این واقعه جهانی و تاریخی هستند.

این مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه غدیر سرچشمه جوشان ولایت است یادآور می شود: سعادت، ولایت پذیری، توحید، یکتاپرستی و ارزش نهادن به کرامت انسانی از پیام های غدیر است.

تثبیت فرهنگ ولایت پذیری و حرکت در مسیر ارزش های الهی

وی معتقد است، غدیر یکی از ارکان اصلی و اعتقادی تشیع است و زوایا و فلسفه واقعه غدیر خم باید به صورت کامل برای قشرهای مختلف جامعه تبین و شفاف سازی شود.

پناهی عنوان می کند: تاریخ سندی محکم بر حقانیت ولایت و امامت حضرت علی (ع) بوده و بر همه ما تکلیف است تا این پیام را به نسل‌های آینده ابلاغ کنیم.

واقعه غدیر خم فرهنگ ولایت پذیری و حرکت در مسیر ارزش های الهی را تثبیت کرد و امروز بعد از گذشت قرنها تشنگان حقیقت و رهپویان مسیر ولایت با الگو قرار دادن این رویداد عظیم به دنبال حفظ و تحکیم پیام ها و دستاوردهای غدیر هستند.

................................

گزارش: مرضیه صاحبی