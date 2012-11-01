خیران مازنی در کمک به بیماران سرطانی پیشتاز باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرح‌ آبادی در حاشیه برگزاری سمینار مدیریت اقتصاد زندگی، اظهار داشت: برای احداث بیمارستان فوق تخصصی کودکان مبتلا به سرطان ماهک، ابتدا از بیمارستان محک تهران بازدید کردیم.



وی با اشاره به اینکه 45 درصد از بیماران بیمارستان محک تهران، مراجعه‌کنندگانی از مازندارن هستند، افزود: این آمار بسیار نگران و ناراحت کننده است.



فرح‌ آبادی با بیان اینکه این موضوع، شروع یک حرکت مردمی را منجر شد، ادامه داد: ماهک، نامی است که برای کودکان سرطانی آغاز به کار کرده است و این کار جز با همراهی مردم میسر نیست.

ملت ثروتمند دولت ثروتمند دارد



محمود معظمی در سمیناد مدیریت اقتصاد زندگی در سالن همایش‌های هتل سالار دره، اظهار داشت:‌ تا موضوعی به من ثابت نشود از آن سخن نمی‌گویم.

وی با بیان اینکه فرزند یک خانواده کارمند هستم و تمام دارایی پدرم پس از 40 سال کار، یک خانه سه طبقه بود، ادامه داد: باورهای ما راجع به پول خیلی محدود کننده بود.

این استاد دانشگاه متذکر شد:‌ ملت ثروتمند، دولت را هم ثروتمند می‌کند و دولت به جای دادن یارانه، مالیات دریافت می‌کند.

معظمی با اشاره به اینکه ثروت، پول و شادمانی همه نشانه طرز فکر مغز است، گفت: مغز در دنیایی به نام دنیایی دوتایی زندگی می‌کند به این معنا که چیزی را بهتر می‌فهمیم که مخالف آن هم باشد.



