انتخابات آینده رقابت گفتمانی است/اصولگرایان کاندیدای واحد نخواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی شامگاه چهارشنبه در نشستی با طلاب مدرسه علمیه معصومیه که به همت بسیج این مدرسه برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه باید در برابر هرگونه تصمیم غیر اصولگرایانه و نادرست واکنش نشان داد، افزود: بدون حرکت جمعی نمی‌توان چنین تصمیاتی را شناخت و کنترل به هنگام کرد.



وی عنوان کرد: آنچه باعث شد تا جبهه پایداری شکل بگیرد تلاش برای این گونه حرکات اجتماعی بود، گرچه در این راستا بر این جبهه انتقادهایی وارد است، اما همه تلاش اعضای جبهه پایداری در مدت 15 ماهه از تاسیس خود این بوده تا در این مسیر گام بردارند.



وزیر بهداشت دولت نهم با بیان اینکه در 6 مردادماه 1390 جبهه پایداری تشکیل شد، افزود: در آن زمان نمی‌دانستیم آیا باید کاندیدای مستقل برای انتخابات مجلس معرفی کنیم یا نه و تلاش کردیم تا حرف‌هایمان را با دیگر گروههای اصولگرا مطرح کنیم که در ‌‌نهایت تا آبان ماه این مذاکرات ادامه داشت اما نتوانستیم با آن‌ها به جمع بندی نهایی برسیم و لذا در آذر ماه فهرست 60 نفره‌ای برای انتخابات مجلس ارائه شد.



وی با بیان اینکه بحث اصلی ما با اصولگرایان نحوه سازوکار انتخاب افراد به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس بود، ادامه داد: عده‌ای از اصولگرایان نیز امروز برای انتخابات آتی ریاست جمهوری مواضعی مانند قبل دارند.



باقری لنکرانی اضافه کرد: در روزهای اخیر فردی مصاحبه کرد و گفت در انتخابات ریاست جمهوری فردی از جنس احمدی‌نژاد رأی نخواهد آورد که این حرف قابل بحث است که اگر منظور این باشد که باید به کسی رأی داد که در طبعیت از رهبری هیچگونه مقاومتی نداشته باشد درست است ولی اگر منظور آنها این است که باید بازنشستگان سیاسی را وارد صحنه کرد حرف نادرستی است.



وی با بیان اینکه ما فکر می‌کنیم انتخابات ریاست جمهوری آینده رقابت گفتمانی خواهد بود، افزود: عده‌ای تلاش می‌کنند تا این امر اتفاق نیفتد و اگر انتخابات ریاست جمهوری فردی شود هم در حق منصب ریاست جمهوری و هم در حق آینده انقلاب اسلامی ظلم خواهد شد.



سخنگوی جبهه پایداری تصریح کرد: در انتخابات ریاست جمهوری آتی کاندیدای واحدی مورد قبول همه گروههای اصولگرا نخواهد بود و خطر اصلاح طلبان در این انتخابات نیز جدی نیست هر چند که آنها برای انتخابات شورای‌های شهر تلاش و برنامه جدیدی دارند و انرژی خود را در این عرصه مصرف کرده‌اند.



وی با بیان اینکه آقای عارف در روزهای اخیر مصاحبه کرده که آقای خاتمی چه گناهی کرده که باید توبه کند افزود: این حرف‌ها نشان می‌دهد که اصلاح طلبان ضمن اینکه وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری خواهند شد اما خیلی برای پیروز شدن امید ندارند.



باقری لنکرانی با بیان اینکه برای انتخابات دنبال رئیس جمهوری معصوم گشتن تلقی نادرستی افزود: اینکه رئیس جمهوری بیاید که همه تصمیماتش درست باشد محقق نخواهد شد و ما مجبوریم در بین افرادی که وارد صحنه می‌شوند مصداقی را انتخاب کنیم.



تلقی فرد گرایانه در انتخابات رئیس جمهوری از بین برود



وی با تاکید بر اینکه باید تلقی فرد گرایانه در انتخابات رئیس جمهوری از بین برود و رئیس جمهور باید نماینده یک گفتمان باشد ابراز داشت: در انتخابات سال 88 اصطلاح احمدی نژادی باب شد و همه، وزرا را با مقیاس احمدی‌نژاد می‌شناختند وحتی اسم کاپشن احمدی نژادی در همه جا پیچید.



وزیر بهداشت دولت نهم اضافه کرد: در آن زمان افرادی به ما می‌گفتند وزیر احمدی نژادی و حالا‌‌ همان افراد که این حرف را می‌زنند وزیر هستند ولی ما در کابینه نیستیم.



وی با بیان اینکه در حال حاضر ورود مصداقی به انتخابات ریاست جمهوری توهین به این مقام است، افزود: از هم اکنون نباید وارد مسئله انتخابات شد چرا که این امر موجب تضعیف رئیس جمهور و همچنین تبعات منفی برای کشور به دنبال دارد.



باقری لنکرانی با بیان اینکه یکی از کارهایی که در جبهه پایداری دنبال می‌شود ترویج گفتمان‌های اصولگرایی است افزود: کارگروه‌هایی نیز در این جبهه فعالیت می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به کارگروه ارز، بازار مالی، کشاورزی، معضلات فرهنگی و غیره اشاره کرد.



وی عنوان کرد: در انتخابات آینده ریاست جموری شاهد چندین بحث خواهیم بود که برخی از افراد از هم اکنون دستورالعملی برای ستادهای انتخاباتی خود ابلاغ کردند مبنی بر اینکه باید صرفا از دولت انتقاد کرد و یا برخی گفته‌اند که باید از نقد دولت و همچنین نقد مدیریت شهری فرارکرد که البته به فرموده رهبری در کنار نقد منصفانه نباید فضا نا‌امیدی را در جامعه اشائه داد.



سخنگوی جبهه پایداری ابراز داشت: از هم اکنون جبهه پایداری بر روی مصادیق کاندیداهای ریاست جمهوری کار می‌کند که در این خصوص به نتیجه رسیدیم که به غیر از چهره‌های مطرح فعلی افراد دیگری هستند که ظرفیت رئیس جمهور شدن را دارند و می‌توانند خوب کار کنند.



هاشمی بدنبال جبران اتفاقات سال 88 است



وی در پاسخ به سئوال یکی از طلاب در خصوص پیش بینی از مواضع آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: واضح است اتفاقاتی که برای دانشگاه آزاد و همچنین فرزندان آقای هاشمی رخ داده این مسائل ناشی از یک برنامه ریزی هوشمندانه است و عده‌ای اصرار دارند وی را وارد صحنه انتخابات کنند.



باقری لنکرانی ادامه داد: از برخی حرکات پرشتاب و برخی از صحبت‌های وی در روزهای اخیر می‌توان نتیجه گرفت که اگر آقای هاشمی خود کاندیدا نشود اما در این عرصه می‌خواهد نقش آفرین باشد و به نوعی اتفاقات سال 88 را جبران کند.