انحلال سه دانشگاه غیردولتی/ پرطرفدارترین رشته ها در غیر دولتی ها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی نادری در دومین روز از همایش دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی که در دانشگاه شیخ بهایی اصفهان در حال برگزاری است، گفت: دانشگاههای غیر انتفاعی آرادان سمنان و امام علی تهران (ع) و "دز" دزفول منحل شدند و دانشگاههای سنایی اصفهان، صنایع پژوهشی قزوین، بزرگمهر اصفهان، معصومیه قم و دنا در گچساران اخطار انحلال گرفته اند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرطرفدارترین رشته ها در دانشگاههای غیرانتفاعی گفت: رشته های فنی و مهندسی ، علوم انسانی و هنر پرطرفدارترین رشته ها در دانشگاههای غیر انتفاعی به شمار می روند.

به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم ، قزوین بالاترین میزان اشباع دانشگاههای غیردولتی را دارد و اصفهان و خراسان بعد از قزوین بالاترین حد اشباع را به خود اختصاص داده اند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد افزایش موسسات غیردولتی از سال 86 تاکنون گفت: در سال 86 تعداد این موسسات 204 عدد بود که در سال جاری به 343 موسسه افزایش یافت که از این تعداد 13 موسسه غیرفعال هستند.



وی با اشاره به فزونی موسسات در برخی استانهای کشور گفت: در استان آذربایجان باید 11 موسسه ایجاد شود که هم اکنون 16 موسسه فعالیت دارد. این تعداد در مازندران به جای اینکه 10 موسسه باشد 46 موسسه است. در گیلان نیز 2 تا 3 برابر تعدادی که باید موسسه وجود داشته باشد، موسسات غیر انتفاعی رشد کرده اند.

