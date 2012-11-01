رئیس جمهور از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی بازدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود احمدی نژاد صبح امروز پنجشنبه بعد از افتتاح بزرگترین سد بتونی دو قوسی شمالغرب کشور در شهرستان میانه ، این شهرستان را به قصد بازدید از مناطق زلزله زده ترک کرد.



رئیس جمهور امروز از روند بازسازی مناطق زلزله زده درشهرستان های اهر،هریس و ورزقان بازدید می کند و با حضور وی بیش از سه هزار واحد مسکونی مورد بهره برداری قرار می گیرد.



در سفر ریاست جمهوری به مناطق زلزله زده ، تعدادی از مسئولین کشوری و استانی وی را همراهی می کنند.



بر اثر زلزله در آذربایجان شرقی بیش از 12 هزار واحد مسکونی ارسباران آسیب دیده است.