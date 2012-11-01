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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

رئیس جمهور از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی بازدید می کند

رئیس جمهور از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی بازدید می کند

میانه - خبرگزاری مهر : رئیس جمهور اسلامی ایران دقایقی پیش پس از افتتاح بزرگترین سد بتنی دو قوسی شمال غرب کشور ،میانه را به قصد بازدید از مناطق زلزله زده ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود احمدی نژاد صبح امروز پنجشنبه بعد از افتتاح بزرگترین سد بتونی دو قوسی شمالغرب کشور در شهرستان میانه ، این شهرستان را به قصد بازدید از مناطق زلزله زده ترک کرد.

رئیس جمهور امروز از روند بازسازی مناطق زلزله زده درشهرستان های اهر،هریس و ورزقان بازدید می کند و با حضور وی بیش از سه هزار واحد مسکونی مورد بهره برداری قرار می گیرد.  

در سفر ریاست جمهوری به مناطق زلزله زده ، تعدادی از مسئولین کشوری و استانی وی را همراهی می کنند.

بر اثر زلزله در آذربایجان شرقی بیش از 12 هزار واحد مسکونی ارسباران آسیب دیده  است.

کد مطلب 1733749

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