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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

چهار سارق مسلح از یک طلا فروشی در میرجاوه سرقت کردند

چهار سارق مسلح از یک طلا فروشی در میرجاوه سرقت کردند

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: چهار سارق مسلح صبح امروز پنجشنبه از یک طلا فروشی در میرجاوه سرقت کردند.

سرهنگ علی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سارقان مسلح که سه نفر از آنان نقاب بر چهره داشتند صبح پنجشنبه پس از سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی به وسیله خودروی پژو 405 از محل متواری شدند.

وی گفت: سارقان که با وجود نیروهای انتظامی عرصه را برخود تنگ دیده بودند، خودروی مورد نظر را در اطراف شهر میرجاوه رها کرده و به همراه طلاهای مسروقه متواری شدند.

وی افزود: اقدامات لازم برای دستگیری سارقان ادامه دارد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: خودروی پژو 405 که در جریان دزدی امروز استفاده شده، پایان مهر ماه سال جاری به سرقت رفته بود.

میرجاوه در فاصله 75 کیلومتری شرق زاهدان واقع شده است.

کد مطلب 1733752

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