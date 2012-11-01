شکست اتکا راه نجات ماشین سازی/ دعوای قعرنشینان برای سبقت از یکدیگر

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه هفته هشتم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور با انجام 14 بازی از دو گروه پشت سر گذاشته خواهد شد که در یکی از بازی های مهم تیم ماشین سازی تبریز در خانه پذیرای تیم اتکای گلستان خواهد بود.

این دیدار برخلاف مصاف نفت مسجد سلیمان و گسترش فولاد که جدال برای صدرنشینی است، تلاشی است برای فرار از پایین جدول اما باید اذعان داشت که حساسیت و اهمیت پیکار ماشین سازی رده چهاردهمی و اتکای رده دوازدهمی می تواند با دیدار نفت و گسترش برابری داشته باشد.

ماشین سازی سه امتیازی که دو هفته ای است به قول فوتبالی ها "رو" آمده و تقریبا شکل تیمی خوبی به خود گرفته است، امروز فرصتی پیش رو دارد تا با شکست تیم پایین جدولی و پنج امتیازی اتکای گرگان سرانجام پس از هفت هفته، فانوس جدول گروه الف را به تیمی دیگر تحویل دهد.

البته کار ماشین سازان در بازی امروز باغشمال تبریز چندان هم راحت نخواهد بود و تیم میهمان حداقل برای کسب یک امتیاز به میدان خواهد رفت اما با این وجود نیز شاگردان علیرضا اکبرپور محکوم به برد اتکا هستند چراکه اگر نتیجه ای غیر از برد برای سبزقباها رقم بخورد، آنگاه باید شرایط این تیم قدیمی را بحرانی تر دید.

در سوی مقابل تیم اتکا که در هفته نخست در تبریز با دو گل به گسترش فولاد باخت، شرایطی مشابه نسبت به میزبان امروز خود دارد و فقط با دو امتیاز بیشتر، دو پله بالاتر از ماشین سازی در جدول گروه ایستاده است. شکست برای تیم اتکا در این بازی احتمالا حکم قعرنشینی را نیز برایش درپی داشته باشد چراکه ماشین سازی با کسب سه امتیاز خواهد توانست در جدول بالاتر آمده و حداقل به خانه سیزدهم برسد و اگر تیم پارسه چهار امتیازی نیز در دیدار با استقلال اهواز پنج امتیازی پیروز شود، آنگاه باید تیم گرگانی از پایین جدول به سایر تیمها نگاه کند.

برتری تیم ماشین سازی در این بازی در خوشبینانه ترین حالت صعود تا خانه یازدهم را درپی خواهد داشت اما برد تیم اتکا، می تواند در بهترین حالت ممکن این تیم را تا رده هشتم بالا بکشد. بی گمان تساوی در این بازی بیشتر به سود میهمان خواهد بود اما تقسیم امتیازات بین ماشین سازی و داماش خوشحالی سایر تیمهای پایین جدولی را به دنبال خواهد داشت.

دیدار دو تیم ماشین سازی تبریز و اتکای گرگان از چارچوب بازیهای هفته هشتم لیگ دسته اول باشگاه های کشور از ساعت 14:45 امروز پنجشنبه در ورزشگاه تختی (باغشمال) تبریز برگزار خواهد شد.

محمود نصیرپور