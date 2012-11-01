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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

جاده کرج به چالوس با کمبود تاسیسات رفاهی و گردشگری روبرو است

جاده کرج به چالوس با کمبود تاسیسات رفاهی و گردشگری روبرو است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: جاده کرج به چالوس با کمبود تاسیسات رفاهی و گردشگری روبرو است.

پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جاده چالوس با کمبود تاسیسات زیربنایی و روبنایی به منظور تامین نیاز گردشگران روبرو است بنابراین باید در راستای تامین امکانات رفاهی و گردشگری تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه جاده کرج به چالوس ظرفیت های بسیار زیادی برای جذب توریست و گردشگری دارد، اضافه کرد: نباید بگذاریم این ظرفیت و پتانسیل بلا استفاده بماند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز ادامه داد: کمبود پمپ بنزین، پارکینگ، مراکز مالی و سرویس‌های بهداشتی از جمله کمبودهای این جاده بسیار زیبا است.

پوینده افزود: ترافیک سنگین کرج به چالوس در ایام تعطیل معضل بزرگی شده است که برای توسعه صنعت گردشگری سم است.

وی تصریح کرد: مدیریت مواد زائد جامد و پسماندها بویژه در حریم رودخانه و سد امیرکبیر امروزه مشکلات را به وجود آورده است که نیازمند توجه مسئولان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: طرح جامع توسعه گردشگری محور کرج به کندوان را در دستور کار قرار داده ایم که انشاالله گام موثری در راستای توسعه صنعت گردشگری استان البرز باشد.
 

کد مطلب 1733756

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