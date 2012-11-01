بلوتوث های اخلاقی در مترو / افزایش حقوق رفتگران

به گزارش خبرنگار مهر ، این هفته با خبر قطع بلوتوث های مسافران مترو آغاز شد. خبری که به سرعت توسط مسئولان مترو تکذیب شد .مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری متروی تهران در این رابطه گفت: برنامه‌ای برای قطع بلوتوث مسافران را در ایستگاههای مترو نداریم.

وی ادامه داد: معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری بلوتوث هایی را با محتوی اخلاقی، دینی ،اجتماعی و اعتقادی برای مسافر ان مترو ارسال می کند.

مجید پاکساز ،مدیر کل شهرسازی شهرداری تهران شنبه 06 آبانماه از اصلاح 15 درصدی طرح تفصیلی در سال نخست اجرایی شدن آن خبر داد .

یکشنبه 07 آبانماه ،رمضان لطفی ،معاون توانمندسازی و مشارکت های مردمی سازمان رفاه ، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از کار ساماندهی 70درصد از کارگران فصلی در پایتخت خبر داد و گفت: این مهم قبل از فرا رسیدن فصل سرما به انجام رسیده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز در جلسه غیر علنی شورای شهر گفت: در حال حاضر روزانه حدود 90 تن زباله های بیمارستانی حمل و دفع می شود. این در شرایطی است که سیستم تفکیک در محل تولید به خوبی صورت نمی گیرد.

مدیرکل اداره حریم شهرتهران هم در این روز اعلام کرد: با تصویب کمیته فنی حریم شهر تهران تا پایان آبان ماه صدور هرگونه اقدام در حرایم تهران منوط به استعلام از این کمیته خواهد بود.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران هم خبری خوش به خبرنگارانی که طرح ترافیک دریافت نمی کنند داد و گفت: خبرنگارانی که از دریافت آرم طرح ترافیک خود صرف نظر کنند به عنوان هدیه دوچرخه دریافت خواهند کرد .

در این روز اما رئیس شورای شهر تهران خبری داد که نشان می داد مدیریت شهری به زودی ها نباید منتظر یارانه های دولتی باشد . مهدی چمران در روزهای ابتدایی هفته گفت : نامه نگاری هایی برای دریافت کمک به مترو و اتوبوس توسط شهردار و من انجام شده است اما تاکنون مذاکرات ثمر بخش نبوده است.

وی ادامه داد: متاسفانه بودجه یارانه های بلیت اتوبوس و مترو در بخش کمکی قرار دارد و این اعتبارات در پایان سال اختصاص می باید که این موضوع مختص تهران نیست و در همه کشور وضع به این گونه است زیرا دولت می خواهد ببیند که چقدر توان پرداخت دارد.

دوشنبه 08آبانماه ،حسین پورزرندی معاون مالی اداری شهرداری تهران از ارسال متمم بودجه سال 91 به شورای شهر تهران تا هفته آینده خبر داد.

او با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه های شهرداری تهران گفت: حداقل افزایش با توجه به آخرین نرخ اعلام شده ارز در اتاق مبادلات 2 برابر است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت میل گرد و سایرتجهیزات عمرانی، تمامی پروژه های ما با افزایش هزینه روبرو بوده است و با بر آورد های اولیه ما متفاوت است .این افزایش در متمم بودجه پیش بینی شده است و مذاکرات اولیه را نیز با شورای شهر تهران انجام داده ایم و تا هفته آینده مقدمات ارسال متمم بودجه به شورا آماده می شود .

در روز میانی هفته مجتبی عبداللهی معاون شهردار تهران درمراسمی به ارتقای جایگاه اجتماعی نیروها و کارگران فعال در حوزه خدمات شهری اشاره کرد و گفت: در قراردادهای جدید کارگران خدمات شهری در تمامی بخش ها ، حقوق کارگران با افزایش حدود 2 برابری به 970 هزار تومان رسیده است که با کسر بیمه ، مالیات و حق پیمانکاری، حقوق خالص دریافتی کارگران به طور ماهانه 710 هزار تومان می شود.

وی افزود: این میزان افزایش حقوق نیروهای فضای سبز را شامل نمی شود چرا که آنها سختی کار نیروهای نگهداشت و نظافت شهر را ندارند، البته حقوق آنان نیز تا حدود 650 هزار تومان افزایش خواهد یافت.



سه شنبه 09 آبانماه، علی محمد قلی‌ها مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از صدور حکم نهایی دادگاه خسارت خطوط آب گرفته مترو، به نفع مترو خبر داد.

او با اشاره به آخرین وضعیت دادگاه حادثه خطوط آب گرفته مترو گفت: دو روز پیش دادگاه حکم را صادر کرد که بر همین اساس قرار شد کارشناس رسمی دادگاه میزان خسارت را برآورد کند. پس از برآورد نهایی کارشناس دادگاه، رای اجرایی می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در پاسخ به این پرسش که امکان دارد میزان خسارت از 21 میلیارد کمتر شود، گفت: میزان خسارت برآورد شده همان 21 میلیارد است که اگر بیشتر نشود، کمتر نخواهد شد.

در جلسه علنی شورای شهر تهران این هفته حسن بیادی با اشاره به سیاسی شدن فضای شورایاری ها 8 ماه مانده به انتخابات شوراها گفت: تنور فعالیتهای انتخاباتی داغ شده که متاسفانه تبعات و آثار منفی آن در شورایاری ها دیده می شود، اما نباید از انجمنهای شورایاری در جهات تمایلات سیاسی گروه خاصی سوءاستفاده شود.

در این روز 4 تن از اعضای شورای شهر تهران نسبت به تغییرات طرح تفصیلی تذکر داده و خواستار بازگشت این طرح برای بررسی دوباره به شورای شهر شدند .

در این جلسه رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه ساختمانهای شهرداری و ساختمانهای دولتی که باید سنبل و نماد معماری ایرانی اسلامی باشد را هیچ نشانه ای از این معماری ندارد گفت: ساختمان شهرداری مناطق 10، 7 و 9 یا ساختمان وزارت نیرو و مسکن و شهرسازی هیچ شاخصه ای از معماری ایرانی اسلامی ندارند حتی ساختمان شورا و شهرداری مرکز.

وی گفت: چرا باید تمام نماهای شهر ما را از نمادهای شیشه ای و آهنی پر کنند. ما اگر دنبال تعریف شاخصها باشیم 30 سال دیگر هم به شاخص دست پیدا نمی کنیم.

چهار شنبه 10 آبانماه مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: بافتهای فرسوده و ناپایدار روی گسلهای پایتخت نوسازی می شوند.

مازیار حسینی معاون فنی و عمرانی شهردار تهران هم در این روز با بیان اینکه به دلیل حساسیت پروژه صدر کوچکترین حادثه در این پروژه به بزرگترین اتفاق تبدیل می شود، گفت: این پروژه از لحاظ ایمنی و سطح کیفیت از بالاترین درجه برخوردار است.

او ادامه داد: پروژه صدر یکی از پروژه های خاص کشور است که نزدیک ترین کارگاه را با زندگی عمومی مردم دارد و ما نفس به نفس مردم زندگی می کنیم و به دلیل حساسیت زیاد این پروژه کوچکترین موضوع تبدیل به حادثه بزرگی می شود.

وی با بیان اینکه ما در صدر جنگ بی فضایی داریم، افزود: کل کارگاهی که ما توانستیم از ارز این خیابان بگیریم 7 متر است که در دنیا بی نظیر است.

حسینی به شهروندان اطمینان داد هیچ پروژه ای مثل صدر از لحاظ کنترل کیفیت و ایمنی در آن لحاظ نشده و هر هفته گزارشات مفصلی در این رابطه توسط تیم های کنترل کیفیت ارائه می شود.