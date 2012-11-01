راه اندازی موزه مدرسه در آذربایجان غربی

جعفر ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقدامات لازم در راستای تجهیز موزه مدرسه ارومیه انجام شده، اظهارداشت: در صورت تخصیص اعتبار لازم برای مشاوره و طراحی، این موزه تا پایان سال جاری افتتاح می شود.

وی ادامه داد: در پی رایزنی های صورت گرفته، در سالن جنب موزه و ساختمان مرکز سرمایه گذاری خارجی استان و یا در مدرسه 22 بهمن دایر و به بهره برداری می رسد.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه موزه مدرسه ارومیه جزو اولین موزه مدرسه های کشور است، افزود: با برنامه ریزی امور موزه های استان و برای اولین بار، در این موزه پیکره های مردم شناسی اقوام مختلف و دو پیکره اساتید موسیقی مقامی، پیکره های مکتب خانه سنتی، برخی اقلام و اشیا در زمینه صنایع دستی استان و اشیا و اموال فرهنگی در این موزه به نمایش در می آید.

وی با بیان اینکه میزهای کار برای استفاده دانش آموزان تهیه شده است، اضافه کرد: اشیای مطالعاتی برای استفاده دانش آموزان دراین موزه قرار می گیرد که می توانند آن را لمس و تجسم و با یک نگرش نو به اشیا نگاه کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی یاد آور شد: برای اولین بار در کشور اختراعاتی که در دوران معاصر در استان انجام شده در این موزه قرار می گیرد.

ذوالفقاری با بیان اینکه سنگ های معدنی معروف استان گرفته تا صنایع دستی نیز در این موزه قرار می گیرند، گفت: همچنین تولیدات و سایر توانمندی های استان نیز در این موزه در معرض دید دانش آموزان قرار می گیرد.

اجرای 23 پروژه مرمتی و مطالعاتی در آذربایجان غربی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در ادامه از اجرای 23 پروژه مرمتی آثار تاریخی استان در شش ماهه اول سال جاری خبرداد و گفت: 21 پروژه از این تعداد در قالب پیمانی و دو پروژه بصورت امانی کار شده و به 100 درصد پیشرفت فیزیکی ریالی رسیده است.

ذوالفقاری، مطالعه طرح مرمتی مسجد مطلب خان خوی، حمام اتحادیه ارومیه و کاخ باغچه جوق ماکو را از پروژه های مطالعاتی اعلام کرد و افزود: در شش ماهه اول سال جاری، مطالعه این پروژه ها توسط پیمانکاران به اتمام رسیده وبه معاونت میراث فرهنگی تحویل داده شده است.

به گفته وی این پروژه ها شامل مرمت بناهای تاریخی کلاه فرنگی و کاخ موزه باغچه جوق در ماکو، قره کلیسای چالدران، حمام بیگ جوان و مسجد چورس در قره ضیاءالدین، مساجد مطلب خان و سیدالشهدای خوی و همچنین بازار و سرای خان این شهرستان، مسجد جامع و مناره، سرای حاج ابراهیم، بازار، ساختمان ستاد لشکر، مقبره سه گنبد، مدرسه 22 بهمن و سردرب مصلا در ارومیه، مسجد الغ بیگ در تکاب، مسجد جامع بوکان و تپه حسنلوی نقده است.

آذربایجان غربی با ثبت بیش از یک هزار و 400 اثر تاریخی ملی یکی از مناطق تاریخی و مهم کشور به شمار می رود.