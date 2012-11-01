صدور پروانه شکار پرندگان در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صالحی افزود: این مجوز برای متقاضیان دارای اسلحه ساچمه زنی معتبر و دفترچه شناسایی شکارچیان صادر می شود.

وی اضافه کرد: متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به یکی از شعب پست یا دفاتر پیشخوان دولت، نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام و از طریق پست پروانه شکار مورد نظر را دریافت کنند.

صالحی اظهار داشت: در سال جاری صدور پروانه شکار برای پرندگان خشکزی، آبزی و کنار آبزی به تفکیک صادر خواهد شد.

وی گفت: شکار با پروانه عادی پرندگان غیر حمایت شده در طول فصل شکار فقط در روزهای پنجشنبه و جمعه مجاز خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ادامه داد: دارندگان پروانه در هر سفر مجاز به شکار حداکثر چهار قطعه از پرندگان غیر حمایت شده (اعم از خشکزی و آبزی) هستند.