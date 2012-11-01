حجت‌الاسلام عبدالله حسینخانی پنج شنبه با اعلام این خبر در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مسابقه کتابخوانی خلعت غدیر به مناسبت گرامیداشت دهه ولایت در استان مرکزی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این راستا کتاب مسابقه خلعت غدیر توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه به چاپ رسیده است که در مراسم جشن عید غدیر در بقاع متبرکه شاخص استان مرکزی توزیع خواهد شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بیان داشت: کتاب خلعت غدیر در بردارنده 40 نکته از خطبه غدیر بوده و حاوی مطالبی چون نماد باورها، بزرگ‌ترین وظیفه پیامبر، نگرانی پیامبر خاتم، تسلیم خواست خدا بودن،‌ زنگ خطر معنوی،‌ آینده روشن،‌ مراتب ولایت،‌ قانون جهانی، شایسته‌سالاری،‌ دانای امت، مؤمن حقیقی و ... است.

گفتنی است جشن"ولایت علوی اکمال دین نبوی" در روز شنبه سیزدهم آبانماه مصادف با عید سعید غدیرخم در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه در سراسر استان مرکزی برگزار خواهد شد و جوایز نفیسی هم در پایان به برندگان مسابقه اهدا خواهد شد.

