  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

حسینخانی خبر داد:

مسابقه "خلعت غدیر" در استان مرکزی برگزار می‌شود

مسابقه "خلعت غدیر" در استان مرکزی برگزار می‌شود

اراک- خبرگزای مهر: مدیر روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان مرکزی از برگزاری ‌مسابقه بزرگ خطبه غدیر با عنوان «خلعت غدیر» در استان مرکزی خبر داد.

حجت‌الاسلام عبدالله حسینخانی پنج شنبه با اعلام این خبر در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مسابقه کتابخوانی خلعت غدیر به مناسبت گرامیداشت دهه ولایت در استان مرکزی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این راستا کتاب مسابقه خلعت غدیر توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه به چاپ رسیده است که در مراسم جشن عید غدیر در بقاع متبرکه شاخص استان مرکزی توزیع خواهد شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بیان داشت: کتاب خلعت غدیر در بردارنده 40 نکته از خطبه غدیر بوده و حاوی مطالبی چون نماد باورها، بزرگ‌ترین وظیفه پیامبر، نگرانی پیامبر خاتم، تسلیم خواست خدا بودن،‌ زنگ خطر معنوی،‌ آینده روشن،‌ مراتب ولایت،‌ قانون جهانی، شایسته‌سالاری،‌ دانای امت، مؤمن حقیقی و ... است.

گفتنی است جشن"ولایت علوی اکمال دین نبوی" در روز شنبه سیزدهم آبانماه مصادف با عید سعید غدیرخم در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه در سراسر استان مرکزی برگزار خواهد شد و جوایز نفیسی هم در پایان به برندگان مسابقه اهدا خواهد شد.
 

کد مطلب 1733766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها