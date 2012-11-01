همایش پیاده تا آن سوی خبر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ،همایش پیاده‌روی ویژه خبرنگاران که ازجمله برنامه‌های جانبی در حاشیه برگزاری "پنجمین جشنواره ترافیک و رسانه" محسوب می‌شود، ساعت 8 صبح روز پنج‌شنبه یازدهم آبان در باغ هنرمندان برگزارشد .

در همایش "پیاده تا آن سوی خبر" بیش از 70 خبرنگار حضور داشتند که در حاشیه خانه هنرمندان پیاده رویی کردند .

شهرام جباری زادگان معاون آموزش سازمان ترافیک در حاشیه این مراسم با اشاره به این موضوع که ترویج زندگی غیر فعال و تشدید آلودگی هوا از جمله نتایج توجه بیش از حد به خودرو است،گفت: امروزه شهروندان بیش از هر چیز به روحیه شادی و نشاط نیاز دارند و در همایش پیاده‌روی اصحاب رسانه بر آنیم تا با حضور خبرنگاران که بازوهای توانمند اطلاع‌رسانی در جامعه به شمار می‌روند، به صورت نمادین بر عنصر پیاده‌روی به عنوان یکی از عناصر سه‌گانه "شهر دموکراتیک" که شامل پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و حمل و نقل عمومی است، تأکید کنیم.

وی "انسان مداری" به جای "خودرو مداری" را یکی از شاخص‌های جوامع پیشرفته امروزی دانست و تأکید کرد: در این همایش آقایان و بانوان فعال در عرصه‌های مختلف خبری در دو بخش جداگانه به پیاده‌روی پرداخته و با این حرکت نمادین در مسیر ترویج فرهنگ پیاده‌روی که همانا توسعه حمل و نقل انسانی است، گام بر می‌دارند.

جبار زادگان در پایان خاطرنشان کرد: از خبرنگاران انتظار می‌رود فعالیت رسانه‌ای خود را در توسعه و ترویج فرهنگ پیاده‌روی به عنوان فعالیتی که می‌تواند روحیه شادابی و سرزندگی را در شهر زنده نگه دارد، افزایش داده و با بهره‌گیری از روند رو به گسترش این جریان در کلان شهر تهران، در این زمینه گام‌های موثری بر دارند.