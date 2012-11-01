دولت با جدیت به دنبال رفع مشکلات واحد های صنعتی خراسان جنوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در جلسه نشست صنعتگران و مدیران واحد های تولیدی و صنعتی شهرستان فردوس اظهارکرد: در حال حاضر دشمن و نظام سلطه با استفاده از تمامی ابزار ها و امکانات در نبردی همه جانبه در عرصه اقتصادی با ایران قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: با مشارکت همه جانبه صاحبان صنایع و نیز همکاری و همراهی مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی و بانک ها مشکلات به وجود آمده را حل کرده و شرایط فعلی را پشت سر خواهیم گذاشت.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در راین راستا کمیته ای در مرکز استان با حضور مسئولان ذیربط و مدیران بانک ها تشکیل شده است تا بخشی از این مشکلات که در شهرستان ها قابل حل نیستند در این کمیته جمع بندی شده و به تهران برای تصمیم گیری نهایی ارسال شود که تاکنون مشکلات واحد های صنعتی چندین شهرستان استان در این کمیته مورد بررسی قرار گرفته است.

وی بر حضور بیش از پیش مسئولان دستگاه های اجرایی در شهرستان ها و مراکز بخش ها و روستاها اشاره کرد و افزود: در این برهه حساس از انقلاب اسلامی که دشمن در تلاش است تا با جنگ نرم روحیه یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق کند حضور مسئولان در کنار توده های مردم و بررسی و حل مشکلات آنان علاوه بر دلگرمی مردم موجب همبستگی های ملی و منطقه ای و نیز خنثی شدن نقشه های دشمنان خواهد شد.

140 میلیارد تومان معوقات بانکهای خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی با بیان این که قالب سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و واحد های تولیدی، انسان های فهیم، متدین و دلسوز نظام هستند، گفت:در این میان تعداد بسیار محدودی وجود دارند که به دنبال سوء استفاده از شرایط فعلی می باشند که قطعاً برخورد جدی و قاطع با آن ها صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به این که در حال حاضر 140 میلیارد تومان معوقات بانکی در استان وجود دارد، افزود: این مسئله موجب شده تا منابع و نقدینگی بانک ها دچار مشکلاتی شود که امید است صاحبان صنایع هم چون گذشته با پرداخت معوقات بانکی خود منابع بانکی را نیز تقویت کنند.

استاندار خراسان جنوبی به بازدید از چندین واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان فردوس اشاره کرد و بیان داشت: به فرمانداران در شهرستان ها اختیار تام داده شده است تا مسائل و مشکلات واحد های تولیدی در شهرستان ها را بررسی کرده و نسبت به رفع آن ها دستورات لازم را صادر نمایند که امید است در این راستا فرمانداران بیش از گذشته تلاش کنند.