بیش از 16 میلیارد دلار کالا بدون میعانات گازی از ایران به خارج از کشور صادر شد

به گزارش خبر نگار مهر، سهراب سلیمی شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان سمنان در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان، با اشاره به تنوع و گستردگی بازارهای صادراتی ایران، افزود: کالاها و محصولات تولیدی ایران امروز به 160 کشور جهان صادر می شود.

وی با بیان اینکه در نیمه اول امسال بیش از 16 میلیارد دلار کالا بدون میعانات گازی از ایران به خارج صادر شده است گفت: از این رقم دو میلیارد و 200 میلیون دلار آن صادرات خدمات فنی مهندسی بوده است.

تبدیل حمایت مستقیم به غیر مستقیم از صادر کنندگان

سلیمی اقلام صادراتی از ایران را بسیار گسترده خواند و اظهار داشت: صادرات ایران در زمینه های کشاورزی، صنعتی، صنایع دستی، پتروشیمی و ... است.

وی از حمایت های مستقیم و غیر مستقیم از صادر کنندگان خبر داد و گفت: حمایت مستقیم شامل پرداخت یارانه صادراتی و جوائز صادراتی است که تا پایان سال 90 انجام شده است.

سلیمی با اشاره به این مطلب که از ابتدای امسال حمایت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل شده و کمیته ای در حال بررسی این حمایت ها است، گفت: در این ارتباط بسته هایی در حال تهیه است که تا چند روز آینده نتایج آن اعلام می شود.

برای از دست نرفتن بازار باید چاره ای اندیشید

مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: کسب بازارهای هدف برای صادر کنندگان بسیار مهم است.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به وجود نگرانی با توجه به محدودیت صادرات برخی از اقلام گفت: برای جلوگیری از دست رفتن بازار چاره اندیشی باید کرد.

اقتصاد کشور باید تولید محور شود

نماینده مردم شهرستانهای سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد کشور تجارت محور است، عنوان کرد: این اقتصاد باید به تولید محور تبدیل شود.

علیرضا خسروی تولید را اصل کار عنوان کرد و افزود: باید به افزایش تولید و تولید محوری توجه بیشتری شود.

تغییر نگاه بانکها ضروری است

وی با بیان اینکه نگاه بانکها نیز متاسفانه تجارت محور است، اظهار داشت: این نگاه نیز باید تغییر کند و قوانین و مقررات نیز تولید محور شوند و با رفع این مشکلات بسیاری از مسایل در اقتصاد کشوربر طرف می شود.

خسروی نیز با اعتقاد بر اینکه تحریم خارجی 10 تا 15 درصد بر اقتصاد کشور تاثیر گذار بوده است، گفت: باید برای ارتقاء تولید به رفع معضلات داخلی پرداخته شود.

وی با اشاره به این مطلب که قوانین و مقررات دارای اشکال هستند افزود: در کشور یک میلیارد و 200 میلیون نفری چین هر کس مایل به صادرات باشد می تواند اقدام کند اما دولت واردات را کنترل می کند.

صدور کالاهای حلال یک فرصت است

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی صدور کالاهای حلال را فرصتی مناسب برای ارتقاء صادرات ایران خواند و گفت: مواد غذایی با مارک حلال امروز در دنیا طرفدارانی فراوان دارد و ما می توانیم از این طریق بازارهای صادرات خوبی بدست آوریم.

ممانعت از صادرات برخی کالاها مصلحت حاکمیتی است

استاندار سمنان نیز در این آئین گفت: ممانعت از صادرات برخی از اقلام یک امر سیاسی نیست بلکه مصلحت حاکمیتی است.

عباس رهی با بیان اینکه اهداف دشمنان نظام، تخریب افکار مردم است، اظهار داشت: دشمن قصد دارد تا در ایران بحران نیازهای مردمی ایجاد کند و عقل سلیم حکم می کند کالاهای ضروری مردم به خارج صادر نشود.

وی توجه به کیفیت بالا و مطلوب صادرات و آموزش نیروی کار را مهمترین خواسته دولتمردان از دست اندرکاران تولید دانست و خواستار همراهی و همکاری مدیران واحدهای تولیدی صنعتی با مسئولان اجرایی برای مقابله با تحریم ها و عبور از این شرایط شد.

صادرات موجب استحکام و تقویت اقتصاد کشور می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه فعالان اقتصادی و صادر کنندگان امروز در کشور همانند بسیجیان دوران هشت سال دفاع مقدس فعالیت دارند و با همان اخلاص به نبرد اقتصادی با دشمنان را آغاز کرده و ادامه می دهند، افزود: صادرات موجب استحکام و تقویت اقتصاد کشور می شود.

علی پورنبوی با اشاره به اینکه حجم صادرات استان سمنان در سال 83 معادل 49 میلیون دلار بود، اظهار داشت: خوشبختانه این رقم در پایان سال 90 به 114 میلیون دلار رسید که این امر نشان از رشد صادرات کالا از استان سمنان می دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از تلاش و همراهی واحدهای تولیدی و صنعتی و صادرکنندگان این استان در دستیابی به اهداف صادراتی قدر دانی کرد.

بنا بر این گزارش: در این آئین که معاونان استانداری سمنان، نماینده سازمان تجارت و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی و مسئولان استان سمنان حضور داشتند از 10 صادر کننده برتر این استان که در زمینه صدور ظروف یکبار مصرف، عایق رطوبتی، مواد شوینده، انواع چسب، بسته بندی انواع میوه و سبزیجات، سیم و کابل، فروسیلیس، لوله و اتصالات پلی اتیلن و سیمان تولید و فعالیت صادراتی دارند با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.