به گزارش خبرگزاری مهر،محققان دانشگاه مونترال با بررسی تعدادی از افراد میانسال با شاخص توده بدنی بین 31-28 (دارای اضافه وزن) دریافتند تمرینات اینتروال با شدت بالا که شامل تناوب بین دوره‌های کوتاه مدت از ورزش‌های هوازی با شدت‌های زیاد و سپس شدت‌های کم می‌تواند میزان عملکردهای شناختی را در افراد افزایش دهد.

براساس این گزارش محققان با ملزم کردن این افراد به انجام برنامه‌های اینتروال به صورت 2 بار در هفته و متعاقباً انجام تمرینات مقاومتی به صورت 2 بار در هفته و نیز ارزیابی افراد تحت آزمون‌های شناختی، بیولوژیکی و فیزیولوژیکی قبل و بعد از این برنامه به منظور تعیین کارکردهای شناختی، ترکیب بدنی، خطر وقوع بیماری‌های قلبی عروقی با تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max)‌ مشاهده کردند نه تنها توده چربی این اشخاص در طول این برنامه کاهش یافته بلکه حداکثر اکسیژن مصرفی و حساسیت به انسولین نیز همراه با افزایش امتیاز در آزمون‌های شناختی و سیگنال‌های اکسیژن در مغز این افراد افزایش یافته بود.

نتایج حاصل از این گزارش می‌افزاید؛ محققان برای تشخیص تغییرات لحظه به لحظه در حجم و اکسیژن خون مغز از طیف سنجی نزدیک مادون قرمز هنگام ورزش و فکر کردن افراد استفاده کردند.

به گفته محققان بسیاری ازمردم می‌توانند با پیروی از یک برنامه آموزشی مشابه در این مطالعه، از مزایای حاصل از آن بهره‌مند شوند.